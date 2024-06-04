Mısır'ın savaşçı firavunu: Yüzü 3 bin 500 yıl sonra yeniden canlandırıldı
Bilim insanları, 3 bin 500 yıl önce vahşice öldürülen "Cesur" lakaplı Seqenenre Tao isimli savaşçı firavunun yüzünü yeniden canlandırdı. Bu yöntem sayesinde firavunun yüzlerce yıldır gizemini koruyan ölümünün nasıl gerçekleştiği ortaya çıkarıldı. Firavunun yüzü yeniden oluşturulduğunda beyninin üst bölgesine ölümüne neden olan bir balta darbesi aldığı tespit edildi.
ÖLÜMÜ HAKKINDA BÜYÜK GİZEM
Bilim insanları, 3 bin 500 yıl önce vahşice öldürülen eski bir Mısır firavununun yüzünü yeniden oluşturdu. Bu yöntem sayesinde firavunun kaderiyle nasıl karşılaştığı ortaya çıkarıldı.
"Cesur" ismiyle de bilinen Seqenenre Tao'nun ölümü hakkında farklı görüşler vardı.
Buna göre firavun ya gece yarısı düşmanları tarafından yakalandığında ya da 40 yaşındayken M.Ö. 1555'te Mısır'ı Hiksos halkından kurtarmaya çalışırken savaş alanında öldürülmüştü.
Fotoğraflar: Cicero Moraes Instagram