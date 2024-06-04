Mısır'ın savaşçı firavunu: Yüzü 3 bin 500 yıl sonra yeniden canlandırıldı

Bilgisayar ile oluşturulan dijital kafatasları, kralı hangi baltanın öldürmüş olabileceğini tespit etmek için kullanıldı ve en büyük yaranın beynine girdiğini ortaya çıkardı.

Balta beynin kritik bir noktasını deldi ve bu da muhtemelen firavunun son nefesine yol açan durdurması zor kanamaya neden oldu.