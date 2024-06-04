Mısır'ın savaşçı firavunu: Yüzü 3 bin 500 yıl sonra yeniden canlandırıldı

Bilim insanları, 3 bin 500 yıl önce vahşice öldürülen "Cesur" lakaplı Seqenenre Tao isimli savaşçı firavunun yüzünü yeniden canlandırdı. Bu yöntem sayesinde firavunun yüzlerce yıldır gizemini koruyan ölümünün nasıl gerçekleştiği ortaya çıkarıldı. Firavunun yüzü yeniden oluşturulduğunda beyninin üst bölgesine ölümüne neden olan bir balta darbesi aldığı tespit edildi.

Mısır'ın savaşçı firavunu: Yüzü 3 bin 500 yıl sonra yeniden canlandırıldı - 1

ÖLÜMÜ HAKKINDA BÜYÜK GİZEM

Bilim insanları, 3 bin 500 yıl önce vahşice öldürülen eski bir Mısır firavununun yüzünü yeniden oluşturdu. Bu yöntem sayesinde firavunun kaderiyle nasıl karşılaştığı ortaya çıkarıldı.

"Cesur" ismiyle de bilinen Seqenenre Tao'nun ölümü hakkında farklı görüşler vardı.

Buna göre firavun ya gece yarısı düşmanları tarafından yakalandığında ya da 40 yaşındayken M.Ö. 1555'te Mısır'ı Hiksos halkından kurtarmaya çalışırken savaş alanında öldürülmüştü.

Fotoğraflar: Cicero Moraes Instagram

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Mısır'ın savaşçı firavunu: Yüzü 3 bin 500 yıl sonra yeniden canlandırıldı - 2

Avustralya Flinders Üniversitesi'nden bir arkeolog ekibi, firavunun parçalanmış kafatasının CT taramalarını ve röntgenlerini kullanarak yüzünü bir araya getirdi.

Mısır'ın savaşçı firavunu: Yüzü 3 bin 500 yıl sonra yeniden canlandırıldı - 3

BEYNİN ÜSTÜNE ÖLÜMCÜL DARBE

Bunun sonucunda firavunun küçük gözleri, dudakları ve çıkık elmacık kemiklerine sahip yüz hatları olduğu ortaya çıktı.

Firavunun yüzü yeniden oluşturulduğunda ayrıca beyninin üst bölgesine ölümüne neden olan bir darbe aldığı tespit edildi.

Ekip, kralın yüzünün dijital profilini çizerek işe koyuldu ve ten rengini eski Mısırlılar arasında yaygın olana benzer hale getirdi.

Araştırmada bunun "cildin gerçek rengini tam olarak yansıtmadığı" belirtiliyor.

Mısır'ın savaşçı firavunu: Yüzü 3 bin 500 yıl sonra yeniden canlandırıldı - 4

Firavunun ölüm şekli, ister köşeye kıstırılmış olsun ister savaş alanında öldürülmüş olsun, kalıntıları 1800'lerde bulunduğundan beri tartışma konusu halinde.

Bilim insanları kafatasının kalıntıları dijital olarak taradı, bir bilgisayara yükledi ve boşlukları daha önce dijitalleştirilmiş başka bir bireyin kafatasıyla doldurdular.

Mısır'ın savaşçı firavunu: Yüzü 3 bin 500 yıl sonra yeniden canlandırıldı - 5

Bilgisayar ile oluşturulan dijital kafatasları, kralı hangi baltanın öldürmüş olabileceğini tespit etmek için kullanıldı ve en büyük yaranın beynine girdiğini ortaya çıkardı.

Balta beynin kritik bir noktasını deldi ve bu da muhtemelen firavunun son nefesine yol açan durdurması zor kanamaya neden oldu.

Mısır'ın savaşçı firavunu: Yüzü 3 bin 500 yıl sonra yeniden canlandırıldı - 6

Fransız Mısırbilimci Gaston Maspero, 1886 yılında yüzlerce tabut ve mumyanın arasında "Cesur firavunu" keşfetti.

Maspero, mumyalanmış vücutta kalan saçlara dayanarak firavunun ince, küçük ve uzun başlı, siyah, ince ve kıvırcık saçlı olduğunu belirledi.

Mısır'ın savaşçı firavunu: Yüzü 3 bin 500 yıl sonra yeniden canlandırıldı - 7

Firavun, Onyedinci Hanedanlık döneminde, MÖ 1560-1555 yılları arasında Mısır'ın güneydeki Theban bölgesini yönetti.

Mısır'ın savaşçı firavunu: Yüzü 3 bin 500 yıl sonra yeniden canlandırıldı - 8

O sıralarda aşağı ve orta Mısır, Nil deltasındaki Avaris şehrinden yönetilen Filistin kökenli bir hanedan olan Hiksoslar tarafından işgal edilmişti.

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