Moderna'dan küresel borsaları düşüren Omicron açıklaması: Mevcut aşıların etkinliğinde belirgin düşüş yaşanacak

"ÖYLE BİR DÜNYA YOK"

Bancel, Financial Times'a (FT) verdiği röportajda, "Omicron’a karşı aşıların etkinliğinin, Delta ile sahip olduğumuz seviyede olduğu bir dünya yok bence. Mevcut aşıların etkinliğinde önemli bir düşüş olacak. Ne kadar olduğunu bilmiyorum çünkü verileri beklememiz gerekiyor. Ama konuştuğum tüm insanlar 'bu iyi olmayacak' diyor” diye konuştu.