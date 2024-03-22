Moğolistan'da son 50 yılın en sert kışı: 5 milyon hayvan öldü
Uluslararası Kızılhaç Federasyonu, Moğolistan'ın son yarım yüzyılın en sert kışını geçirmekte olduğunu açıkladı. Federasyonun açıklamasına göre Moğolistan'da aşırı koşullar nedeniyle 4,7 milyondan fazla hayvan öldü. Soğuk hava binlerce insanın geçimini ve gıda tedarikini tehdit ediyor.
4,7 MİLYONDAN FAZLA HAYVAN ÖLDÜ
Uluslararası Kızılhaç Federasyonu, Moğolistan'ın son 50 yılın en sert kışını geçirdiğini açıkladı.
Açıklamaya göre Moğolistan'da bu kış soğuk hava nedeniyle 4,7 milyondan fazla hayvan öldü.
Soğuk havanın binlerce insanın geçimini ve gıda tedarikini etkileyebileceği konusunda uyarıda bulundu.