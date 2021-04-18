Myanmar'da ordu ile etnik silahlı grup arasında çatışma çıktı: Sivil can kayıpları 730'a yükseldi

Siyasi Tutuklulara Yardım Kuruluşunun (AAPP) yayımladığı günlük raporda, ülkede son 24 saatte 2 can kaybının daha doğrulandığı bildirildi. Toplam can kaybı 730 olarak güncellenirken 3 bin 152 kişinin, darbeden bu yana gözaltında tutulduğu kaydedildi. 871 kişi hakkında ise gözaltı kararının sürdüğü ifade edildi.

MYANMAR'DAKİ ASKERİ DARBE Myanmar ordusu, 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilimin yükselmesinin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.



Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere, pek çok yetkiliyi ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.



Ülkede geniş katılımlı gösteriler sürerken gözaltındaki üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmalarına devam ediliyor.