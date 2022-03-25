    • 2040 Türkiye Su Durumu Türkiye'nin Su Durumu
    • Marmara Su Kıtlığı Su Kıtlığı
    • Ege Yüksek Su Stresi Yüksek Su Stresi
    • Akdeniz Su Kıtlığı Su Kıtlığı
    • İç Anadolu Su Kıtlığı Su Kıtlığı
    • Karadeniz Su Stresi Su Stresi
    • Güneydoğu Anadolu Yüksek Su Stresi Yüksek Su Stresi
    • Doğu Anadolu Su Stresi Su Stresi

NASA felaketin görüntülerini paylaştı: Antarktika'da Kadıköy'ün üç katı büyüklüğünde bir alan tamamen eridi

Amerikan Uzay ve Havacılık İdaresi (NASA) ile Avrupa Uzay Ajansı (ESA) tarafından paylaşılan uydu fotoğrafları, Doğu Antarktika'da Kadıköy'ün üç katı büyüklüğündeki bir buz sahanlığının tamamen çöktüğünü gösterdi. Bilim insanları çökmenin, kutup bölgesinde yaşanan rekor sıcaklıkların ardından geldiğini açıkladı. Uzmanlar, bu durumun küresel çapta etkili olacak çevre felaketinin ilk adımı olduğunu söyledi.

Haberler - ntv.com.tr 25.03.2022 - 16:44

NASA felaketin görüntülerini paylaştı: Antarktika'da Kadıköy'ün üç katı büyüklüğünde bir alan tamamen eridi - 1

Bilim insanları, yaklaşık bin 200 kilometrekarelik bir yüzey alanına sahip olan Conger buz sahanlığının 15 Mart civarında çöktüğünü açıkladı.

NASA felaketin görüntülerini paylaştı: Antarktika'da Kadıköy'ün üç katı büyüklüğünde bir alan tamamen eridi - 2

SICAKLIK MEVSİM NORMALLERİNİN 40 DERECE ÜSTÜNE ÇIKTI

Bununla birlikte, Doğu geçen hafta alışılmadık derecede yüksek sıcaklıklar gördü ve Concordia istasyonu 18 Mart'ta -11.8 derecelik rekor bir sıcaklık kaydetti. Bu sıcaklığın mevsim normallerinden 40 derece daha sıcak olduğu belirtildi. 

NASA felaketin görüntülerini paylaştı: Antarktika'da Kadıköy'ün üç katı büyüklüğünde bir alan tamamen eridi - 3

Buz rafları, okyanus üzerinde yüzen buz tabakalarının uzantılarına deniliyor  ve iç buzun tutulmasında önemli bir rol oynuyorlar. Onlar olmadan, iç buzlar okyanusa daha hızlı akıyor ve bu da deniz seviyesinin yükselmesine neden oluyor.

NASA felaketin görüntülerini paylaştı: Antarktika'da Kadıköy'ün üç katı büyüklüğünde bir alan tamamen eridi - 4

Amerikan Uzay ve Havacılık İdaresi (NASA) ve Woods Hole Oşinografi Enstitüsü'nde dünya ve gezegen bilimcisi olan Dr. Catherine Colello Walker, “Conger buz sahanlığının nispeten küçük olmasına rağmen, 2000'lerin başlarından beri meydana gelen en önemli parçalanma olaylarından biridir. Muhtemelen çok büyük etkileri olmayacak, ancak olabileceklerin için önemli bir uyarı” diye konuştu.

NASA felaketin görüntülerini paylaştı: Antarktika'da Kadıköy'ün üç katı büyüklüğünde bir alan tamamen eridi - 5

ÇOK HIZLI BİR ŞEKİLDE YOK OLDU

Walker, Conger buz tabakasının 2000'lerin ortalarından bu yana küçüldüğünü söyledi. Bu yılın 4 Mart gününde ise, bin 200 kilometrekarelik Ocak ölçümlerine kıyasla yüzey alanının yarısından fazlasını kaybettiğini sözlerine ekledi. 

NASA felaketin görüntülerini paylaştı: Antarktika'da Kadıköy'ün üç katı büyüklüğünde bir alan tamamen eridi - 6

Minnesota Üniversitesi'nde bir buzulbilimci ve yardımcı araştırma profesörü olan Peter Neff ise Doğu Antarktika'da küçük bir buz sahanlığının çöküşünü görmenin bile büyük bir uyarı olduğunu söyledi.

NASA felaketin görüntülerini paylaştı: Antarktika'da Kadıköy'ün üç katı büyüklüğünde bir alan tamamen eridi - 7

Neff, “Doğu Antarktika'ya hala devasa, yüksek, kuru, soğuk ve hareketsiz buz küpü gibi davranıyoruz. "Bu çöküş, özellikle Mart ortasındaki atmosferik nehir olayının getirdiği aşırı sıcaklığa bağlıysa, bölgedeki bu süreçlere yönelik ek araştırmalarının yapılması gerektir” değerlendirmesinde bulundu.

NASA felaketin görüntülerini paylaştı: Antarktika'da Kadıköy'ün üç katı büyüklüğünde bir alan tamamen eridi - 8

Öte yandan, Neff, Copernicus Sentinel-1 misyonundan alınan uydu verilerinin, buz sahanlığının hareketinin 5 ile 7 Mart arasında başladığını gösterdiğini söyledi.

DÜNYA HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER