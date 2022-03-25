NASA felaketin görüntülerini paylaştı: Antarktika'da Kadıköy'ün üç katı büyüklüğünde bir alan tamamen eridi

Amerikan Uzay ve Havacılık İdaresi (NASA) ve Woods Hole Oşinografi Enstitüsü'nde dünya ve gezegen bilimcisi olan Dr. Catherine Colello Walker, “Conger buz sahanlığının nispeten küçük olmasına rağmen, 2000'lerin başlarından beri meydana gelen en önemli parçalanma olaylarından biridir. Muhtemelen çok büyük etkileri olmayacak, ancak olabileceklerin için önemli bir uyarı” diye konuştu.