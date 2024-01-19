NASA'dan süpersonik jet: Sivil havacılıkta sesten hızlı uçuş dönemi geliyor
Geçtiğimiz günlerde Amerikan Uzay ve Havacılık Ajansı (NASA) sesten hızlı uçan "X-59" süpersonik jetini tanıttı. Jetin sessiz uçuş gerçekleştirip gerçekleştiremeyeceğinin görülmesi için ABD şehirleri üzerinde test uçuşu gerçekleştirilecek. Süpersonik jet, Concorde'un halefi olarak görülüyor.
SÜPERSONİK YOLCU JETLERİ GERİ DÖNÜYOR
Concorde son uçuşunu neredeyse tam olarak 20 yıl önce gerçekleştirdi ancak yine de pek çok kişinin hayal gücünü etkilemeye devam ediyor.
Concorde, Air France'ın 4590 sefer sayılı uçuşunun düşerek 113 kişinin ölümüne yol açmasının ardından 2003 yılında hizmet dışı bırakılmıştı.
Geçen hafta NASA, milyonlarca dolar değerindeki süpersonik "X-59" jetini tanıttı. Bu uçak, Concorde'un ardından süpersonik yolcu jetlerinde yeni bir çığır açabileceği düşünülüyor.