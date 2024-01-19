NASA'dan süpersonik jet: Sivil havacılıkta sesten hızlı uçuş dönemi geliyor

50 YILLIK YASAĞIN KALDIRILMASINI SAĞLAYABİLİR

NASA'nın uçakla ilgili nihai hedefleri daha sessiz süpersonik uçuş geliştirmek, bu teknolojiyi yolcu uçaklarında kullanmak ve ABD'de karadan süpersonik uçuşlara yönelik 50 yıllık FAA yasağını kaldırmak.

Bu hedeflerin gerçekleşmesi için birkaç yıl var ancak her şey planlandığı gibi giderse 2026'da NASA, 2026 yılında "X-59"un yeterince sessiz olup olmadığını belirlemek için ABD'deki bazı şehirler üzerinde uçurmaya başlayacak.

Bu testlerin 1973'ten beri yürürlükte olan havacılık kısıtlamasının yeniden değerlendirilmesini sağlaması bekleniyor.