NASA'dan süpersonik jet: Sivil havacılıkta sesten hızlı uçuş dönemi geliyor

Geçtiğimiz günlerde Amerikan Uzay ve Havacılık Ajansı (NASA) sesten hızlı uçan "X-59" süpersonik jetini tanıttı. Jetin sessiz uçuş gerçekleştirip gerçekleştiremeyeceğinin görülmesi için ABD şehirleri üzerinde test uçuşu gerçekleştirilecek. Süpersonik jet, Concorde'un halefi olarak görülüyor.

NASA'dan süpersonik jet: Sivil havacılıkta sesten hızlı uçuş dönemi geliyor - 1

SÜPERSONİK YOLCU JETLERİ GERİ DÖNÜYOR

Concorde son uçuşunu neredeyse tam olarak 20 yıl önce gerçekleştirdi ancak yine de pek çok kişinin hayal gücünü etkilemeye devam ediyor.

Concorde, Air France'ın 4590 sefer sayılı uçuşunun düşerek 113 kişinin ölümüne yol açmasının ardından 2003 yılında hizmet dışı bırakılmıştı.

Geçen hafta NASA, milyonlarca dolar değerindeki süpersonik "X-59" jetini tanıttı. Bu  uçak, Concorde'un ardından süpersonik yolcu jetlerinde yeni bir çığır açabileceği düşünülüyor. 

DÜNYA HABERLERİ

NASA'dan süpersonik jet: Sivil havacılıkta sesten hızlı uçuş dönemi geliyor - 2

SAATTEKİ HIZI BİN 500 KİLOMETRE

Yeni uçak 30 metrelik kanat açıklığına sahip ve ses hızının 1,5 katı olan saatte bin 500 km hızla uçabileceği bildiriliyor.

Ses hızını aşabildiği için uçağa "Concorde'un Oğlu" lakabı verildi.

Yeni jette tam olarak bir kişi için yer var: pilot. Uçak ses hızının iki katına çıkabilse bile Concorde ile kıyaslandığında yaklaşık yüzde 30 daha yavaş. Ama bu yavaşlığın çok geçerli bir nedeni var.

NASA'dan süpersonik jet: Sivil havacılıkta sesten hızlı uçuş dönemi geliyor - 3

Concorde, Atlantik Okyanusu'nu yaklaşık üç saat içinde geçebiliyordu.

Federal Havacılık İdaresi (FAA), şiddetli "ses patlaması" nedeniyle uçağın ABD genelinde karadan uçmasını yasakladı.

NASA'da süpersonik projeler üzerinde çalışan uzmanlar "daha sessiz jetin" FAA'nın bu yasağı kaldırmasının önünü açabileceğini ve ABD'de yurt içi seyahatte devrim yaratabileceğini söyledi.

Teorik olarak "X-59", New York'dan Los Angeles'a üç saatten kısa bir sürede uçabiliyor ancak araştırma için kullanılacak bir prototip uçak olduğundan yolcu uçurması mümkün değil.

NASA'dan süpersonik jet: Sivil havacılıkta sesten hızlı uçuş dönemi geliyor - 4

50 YILLIK YASAĞIN KALDIRILMASINI SAĞLAYABİLİR

NASA'nın uçakla ilgili nihai hedefleri daha sessiz süpersonik uçuş geliştirmek, bu teknolojiyi yolcu uçaklarında kullanmak ve ABD'de karadan süpersonik uçuşlara yönelik 50 yıllık FAA yasağını kaldırmak.

Bu hedeflerin gerçekleşmesi için birkaç yıl var ancak her şey planlandığı gibi giderse 2026'da NASA, 2026 yılında "X-59"un yeterince sessiz olup olmadığını belirlemek için ABD'deki bazı şehirler üzerinde uçurmaya başlayacak.

Bu testlerin 1973'ten beri yürürlükte olan havacılık kısıtlamasının yeniden değerlendirilmesini sağlaması bekleniyor.

NASA'dan süpersonik jet: Sivil havacılıkta sesten hızlı uçuş dönemi geliyor - 5

NEW YORK - LOS ANGELES ARASI 3 SAATTEN AZ SÜRECEK

Uçak etkili şekilde sivil havacılıkta kullanılmaya başlarsa New York'tan Los Angeles'a uçuşlar 3 saatten az sürecek, bu seyahat süresinin şu anki sürenin yarısından daha az olacağı anlamına geliyor.

NASA'dan süpersonik jet: Sivil havacılıkta sesten hızlı uçuş dönemi geliyor - 6

Süpersonik jet için gerçek başarı, uçağın rotasında olup işitme mesafesinde yaşayan kimseyi rahatsız etmeden karada uçmak olacak.

NASA'dan süpersonik jet: Sivil havacılıkta sesten hızlı uçuş dönemi geliyor - 7

Bu yıl ilk uçuşu gerçekleştikten sonra NASA'nın yaklaşık bir yıl daha test uçuşlarına devam etmesi bekleniyor.

NASA'dan süpersonik jet: Sivil havacılıkta sesten hızlı uçuş dönemi geliyor - 8

Güvenli olduğundan emin olduktan sonra 2026 sonlarında "X-59" henüz belirlenmemiş beş veya altı ABD şehri üzerinde uçurulacak ve yerdeki insanların gürültü konusundaki fikirleri alınacak.

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