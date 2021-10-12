Naziler tarafından geliştirilen tarihteki ilk süpersonik silahın kalıntıları bulundu: Ses hızının beş katına ulaşabiliyordu

Haberler - ntv.com.tr 12.10.2021 - 13:52 | Son Güncelleme : 12.10.2021 - 14:02
İngiltere’de H. E. Services Plant adlı bir kurumdan uzmanlar St. Mary's Platt yakınlarında, Londra'daki hedefini vurmadan önce düşen ve patlayan bir Nazi V2 roketinin kalıntılarını buldu. Araştırmacılar sit alanından yaklaşık 800 kilo enkaz çıkardı.
Yapılan açıklamaya göre roket, 14 Şubat 1945'te saat 12:25 civarında Lahey'den ateşlendi ve fırlatıldıktan sonraki ilk dakikalarda "ses hızının beş katına" ulaştı. Bunu takiben, füzenin motoru otomatik olarak kapatıldı. Ardından Dünya yüzeyinin 90 km üzerine çıktı ve sesin üç buçuk katı hızla sahaya düştü.
Bununla birlikte roket, on yıldan fazla bir süredir Nazi 'intikam' silahlarını araştıran arkeologlar kardeşler Colin ve Sean Welch tarafından keşfedildi.
Colin, "Genellikle en çok kalıntıyı kraterin giriş noktasının en uzak tarafında bulmayı bekleriz ama bu sefer oraya gittiğimizde hiçbir şey yoktu. Roket çok hızlı hareket ettiğinden tamamen toprağın altına gömüldü” diye konuştu.
Kardeşler, Eylül ayının sonunda krateri kazmak için mekanik bir kazıcı ve kürek kullanarak dört gün geçirdiklerini söyledi.
Diğer taraftan, Smithsonian Ulusal Hava ve Uzay Müzesi'ne göre, V2 roketleri (V1 bombaları ile birlikte), Nazi Almanyası'nın savaşı kendi lehlerine çevirmek amacıyla giriştiği son çabalarının bir parçasıydı.
Araştırmacılar, 'Vergeltungswaffe Zwei ('İntikam Silahı İki') olarak da bilinen V-2'nin, bir silah olarak ilk kez konuşlandırılmasından iki ay sonra Kasım 1944'te kamuya açıklandığını belirtti. En az 10 bin toplama kampı işçisi, üretim sürecinde öldü.
Savaştan sonra hem ABD hem de Sovyetler Birliği ele geçirilen V2 roketlerini kendi roketlerini geliştirmek için kullandı. Süpersonik silah, günümüz modern fırlatma araçlarının atası olarak nitelendiriliyor.
Welch kardeşler, V-2 roketlerinin müttefik uçak saldırılarından kaçınmak için gece fırlatıldığını, ancak bunun daha kötü isabete neden olduğunu ve birçoğunun hedeflerine ulaşamamasına neden olduğunu söyledi.
Roketler ayrıca fırlatma için önemli miktarda alkol gerektiriyordu (aslında 30 ton patates), bu da Almanya'nın o sırada yaşadığı gıda krizini daha da kötüleştirdi.
Sean, "Roketler Almanlar için muhtemelen daha çok manevi bir değere sahipti ve savaşın gidişatı onların aleyhine döndükten sonra onlara umut veriyordu" dedi.