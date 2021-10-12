Naziler tarafından geliştirilen tarihteki ilk süpersonik silahın kalıntıları bulundu: Ses hızının beş katına ulaşabiliyordu

EN AZ 10 BİN İŞÇİ ÜRETİM SÜRECİNDE ÖLDÜ

Araştırmacılar, 'Vergeltungswaffe Zwei ('İntikam Silahı İki') olarak da bilinen V-2'nin, bir silah olarak ilk kez konuşlandırılmasından iki ay sonra Kasım 1944'te kamuya açıklandığını belirtti. En az 10 bin toplama kampı işçisi, üretim sürecinde öldü.

Savaştan sonra hem ABD hem de Sovyetler Birliği ele geçirilen V2 roketlerini kendi roketlerini geliştirmek için kullandı. Süpersonik silah, günümüz modern fırlatma araçlarının atası olarak nitelendiriliyor.