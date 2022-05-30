Nepal'de kaybolan uçağın enkazı bulundu: 16 kişinin bedenine ulaşıldı

India Today'in Nepalli emniyet yetkililerine dayandırdığı habere göre, dün dağ kasabası Jomsom'a varmak üzere Pokhara'dan kalkan ancak bir süre sonra kuleyle irtibatı kesilen Tara Air'e ait uçağın, Mustang bölgesindeki Thasang civarında 14 bin 500 fit irtifada seyir halindeyken dağa çarptığı belirlendi.