Netanyahu hükümeti karşıtı protestolara İsrail polisinden müdahale
İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki koalisyon, tartışmalı yargı düzenlemesinde Yüksek Mahkeme'nin hükümet üzerindeki denetimini azaltacak yasa tasarısını Meclis Genel Kurulu'na getirmeye hazırlanırken ülke genelinde protestolar ve sivil itaatsizlik eylemleri gün boyunca devam etti.
Göstericiler, İsrail bayraklarıyla iş çıkışı saatlerinde tren istasyonlarında toplandı. İsrail polisinin bazı istasyonların girişini kapatması seferleri aksattı.