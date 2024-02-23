Netanyahu ilk resmi "Gazze'de savaş sonrası" planını sundu

"ABD VE MISIR'LA İŞBİRLİĞİ"

Netanyahu aynı zamanda planda, İsrail'in bölgenin güneyindeki Gazze-Mısır sınırında varlık göstermesini ve Refah kapısı da dahil olmak üzere kaçakçılık girişimlerini önlemek için bu bölgede Mısır ve ABD ile işbirliği yapmasını önerdi.

Gazze'deki Hamas yönetimini değiştirmek için "terörist ülke veya gruplarla bağlantısı olmayan ve mali açıdan desteklenmeyen" yerel temsilcilerle çalışmak önerildi.