Netanyahu ilk resmi "Gazze'de savaş sonrası" planını sundu
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze için bir "ertesi gün" planı sundu. Bu plan, Netanyahu'nun Hamas yönetimindeki Filistin topraklarında savaşın ne zaman sona ereceğine ilişkin ilk resmi teklifi.
"GAZZE TAMAMEN SİLAHSIZLANDIRILMALI"
Listelenen uzun vadeli hedeflerde Netanayhu, Filistin devletinin "tek taraflı tanınmasını" reddediyor.
Filistinlilerle anlaşmaya ancak iki taraf arasında doğrudan müzakere yoluyla ulaşılabileceğini söylüyor ancak Filistinli tarafın kim olacağını belirtmedi.
Netanyahu Gazze'de askerden arındırma ve radikalleşmeyi orta vadede ulaşılacak hedefler olarak sıraladı. Bu ara aşamanın ne zaman başlayacağı veya ne kadar süreceği konusunda ayrıntılı bilgi vermedi.
Başbakan, İsrail'in saldırılarıyla yerle bir edilen Gazze Şeridi'nin rehabilitasyonunu "tamamen silahsızlandırılması" şartına bağladı.