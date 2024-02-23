Netanyahu ilk resmi "Gazze'de savaş sonrası" planını sundu

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze için bir "ertesi gün" planı sundu. Bu plan, Netanyahu'nun Hamas yönetimindeki Filistin topraklarında savaşın ne zaman sona ereceğine ilişkin ilk resmi teklifi.

Netanyahu ilk resmi "Gazze'de savaş sonrası" planını sundu - 1

"GAZZE TAMAMEN SİLAHSIZLANDIRILMALI"

Listelenen uzun vadeli hedeflerde Netanayhu, Filistin devletinin "tek taraflı tanınmasını" reddediyor.

Filistinlilerle anlaşmaya ancak iki taraf arasında doğrudan müzakere yoluyla ulaşılabileceğini söylüyor ancak Filistinli tarafın kim olacağını belirtmedi.

Netanyahu Gazze'de askerden arındırma ve radikalleşmeyi orta vadede ulaşılacak hedefler olarak sıraladı. Bu ara aşamanın ne zaman başlayacağı veya ne kadar süreceği konusunda ayrıntılı bilgi vermedi.

Başbakan, İsrail'in saldırılarıyla yerle bir edilen Gazze Şeridi'nin rehabilitasyonunu "tamamen silahsızlandırılması" şartına bağladı.

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Netanyahu ilk resmi "Gazze'de savaş sonrası" planını sundu - 2

"ABD VE MISIR'LA İŞBİRLİĞİ"

Netanyahu aynı zamanda planda, İsrail'in bölgenin güneyindeki Gazze-Mısır sınırında varlık göstermesini ve Refah kapısı da dahil olmak üzere kaçakçılık girişimlerini önlemek için bu bölgede Mısır ve ABD ile işbirliği yapmasını önerdi.

Gazze'deki Hamas yönetimini değiştirmek için "terörist ülke veya gruplarla bağlantısı olmayan ve mali açıdan desteklenmeyen" yerel temsilcilerle çalışmak önerildi.

Netanyahu ilk resmi "Gazze'de savaş sonrası" planını sundu - 3

"UNRWA KAPATILMALI"

Aynı zamanda BM Filistinli mülteciler örgütü UNRWA'nın kapatılması ve yerine başka uluslararası yardım gruplarının kurulması çağrısında bulundu.

Başbakanlık ofisinden yapılan açıklamada, "Başbakan'ın ilkeler belgesi, savaşın hedefleri ve Gazze'deki Hamas yönetiminin yerine sivil bir alternatif getirilmesi konusundaki geniş fikir birliğini yansıtıyor" ifadesine yer verildi.

Netanyahu ilk resmi "Gazze'de savaş sonrası" planını sundu - 4

Filistin sağlık otoritelerine göre, Hamas'ı yok etme sözü veren İsrail, abluka altındaki Gazze'ye havadan ve karadan saldırı düzenleyerek 29 bin 500'den fazla kişinin ölümüne yol açtı.

Saldırı, bölge nüfusunun çoğunu yerinden ederek açlığa ve salgın hastalıklara neden oldu.

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