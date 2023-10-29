Netanyahu'dan müttefiklerine mesaj: Kazanamazsak sıradaki sizsiniz (İsrail-Hamas çatışmalarında 23.gün)
İsrail-Hamas çatışmaları 23. gününde devam ediyor. Düzenlenen saldırılarda şimdiye dek bin 400 İsrailli, Gazze Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasına göre 3 bin 195'i çocuk olmak üzere 7 bin 703 Filistinli hayatını kaybetti. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, müttefiklerine mesaj gönderdi ve "Eğer kazanamazsak sıradaki siz olacaksınız” dedi. İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi de savaşta yeni bir aşamaya geçildiğini söyledi. İsrail İletişim Bakanı Shlomo Karhi, Tesla ve SpaceX şirketlerinin sahibi Elon Musk'ın uluslararası yardım kuruluşlarına Gazze Şeridi'nde internet sağlama girişimine tepki gösterdi. İsrail ordusu, binlerce yaralı ve sivilin sığındığı Şifa Hastanesi'ni hedef alma seçeneğinin de halen masada olduğunu açıkladı.
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlattı.
İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne havadan ve karadan saldırıya başladı.