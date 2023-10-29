Netanyahu'dan müttefiklerine mesaj: Kazanamazsak sıradaki sizsiniz (İsrail-Hamas çatışmalarında 23.gün)

MÜTTEFİKLERE MESAJ

Amalekliler ve İsrailoğulları arasında olan olayları hatırlatarak İncil’den alıntı yapan Netanyahu, “Hatırlıyoruz ve savaşıyoruz. Tek amacımız Hamas’ı mağlup etmek ve topraklarımızda varlığımızı sağlamak” ifadelerini kullandı.

İsrail’in tüm insanlık için mücadele ettiğini belirten Netanyahu, “Batıdaki ve Arap dünyasındaki müttefiklerimiz biliyorlar ki eğer kazanamazsak, sıradaki onlar olacak” dedi.

Netanyahu, ABD, İngiltere, İtalya, Almanya, Hollanda, Yunanistan ve diğer ülkelerin liderlerinin ziyaretlerine değinerek, “Açık bir mesaj getirdiler. Sizi destekliyoruz ve zaferinizi bekliyoruz dediler” diye konuştu.

Netanyahu, Gazze Şeridi’ndeki operasyonların uzun ve zorlu olacağını belirterek, “İlk aşama, Kara Kuvvetlerimizin güvenli bir şekilde içeri girmesine yardımcı olmak için büyük bir hava harekatı düzenlemek” dedi.

"Kazanacak olan biziz” ifadelerini kullanan Netanyahu, "Henüz yolun başındayız” açıklamasını yaptı.