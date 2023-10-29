Cumhuriyet'in İlanının 100. Yıl Dönümü

Netanyahu'dan müttefiklerine mesaj: Kazanamazsak sıradaki sizsiniz (İsrail-Hamas çatışmalarında 23.gün)

İsrail-Hamas çatışmaları 23. gününde devam ediyor. Düzenlenen saldırılarda şimdiye dek bin 400 İsrailli, Gazze Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasına göre 3 bin 195'i çocuk olmak üzere 7 bin 703 Filistinli hayatını kaybetti. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, müttefiklerine mesaj gönderdi ve "Eğer kazanamazsak sıradaki siz olacaksınız” dedi. İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi de savaşta yeni bir aşamaya geçildiğini söyledi. İsrail İletişim Bakanı Shlomo Karhi, Tesla ve SpaceX şirketlerinin sahibi Elon Musk'ın uluslararası yardım kuruluşlarına Gazze Şeridi'nde internet sağlama girişimine tepki gösterdi. İsrail ordusu, binlerce yaralı ve sivilin sığındığı Şifa Hastanesi'ni hedef alma seçeneğinin de halen masada olduğunu açıkladı.

Netanyahu'dan müttefiklerine mesaj: Kazanamazsak sıradaki sizsiniz (İsrail-Hamas çatışmalarında 23.gün) - 1

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlattı.

İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne havadan ve karadan saldırıya başladı.

DÜNYA HABERLERİ

Netanyahu'dan müttefiklerine mesaj: Kazanamazsak sıradaki sizsiniz (İsrail-Hamas çatışmalarında 23.gün) - 2

"OPERASYONUN İKİNCİ AŞAMASI BAŞLADI"

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu düzenlediği basın toplantısında dün gece yoğunlaşan hava saldırılarının ardından operasyonun ikinci aşamasının başladığını söyledi.

İsrail’in hedefinin açık olduğunu belirten Netanyahu, “Hedefimiz, Hamas’ın askeri ve idari birliklerini yok etmek ve rehineleri evlerine geri getirmektir” ifadelerini kullandı.

Kara harekatını başlatma kararının savaş kabinesi ve güvenlik kabinesi tarafından oybirliğiyle alındığını vurgulayan Netanyahu, “Komutanlarımız ve askerlerimiz İsraillilerin arkalarında olduğunu biliyorlar” şeklinde konuştu.

Netanyahu'dan müttefiklerine mesaj: Kazanamazsak sıradaki sizsiniz (İsrail-Hamas çatışmalarında 23.gün) - 3

MÜTTEFİKLERE MESAJ

Amalekliler ve İsrailoğulları arasında olan olayları hatırlatarak İncil’den alıntı yapan Netanyahu, “Hatırlıyoruz ve savaşıyoruz. Tek amacımız Hamas’ı mağlup etmek ve topraklarımızda varlığımızı sağlamak” ifadelerini kullandı.

İsrail’in tüm insanlık için mücadele ettiğini belirten Netanyahu, “Batıdaki ve Arap dünyasındaki müttefiklerimiz biliyorlar ki eğer kazanamazsak, sıradaki onlar olacak” dedi.

Netanyahu, ABD, İngiltere, İtalya, Almanya, Hollanda, Yunanistan ve diğer ülkelerin liderlerinin ziyaretlerine değinerek, “Açık bir mesaj getirdiler. Sizi destekliyoruz ve zaferinizi bekliyoruz dediler” diye konuştu.

Netanyahu, Gazze Şeridi’ndeki operasyonların uzun ve zorlu olacağını belirterek, “İlk aşama, Kara Kuvvetlerimizin güvenli bir şekilde içeri girmesine yardımcı olmak için büyük bir hava harekatı düzenlemek” dedi.

"Kazanacak olan biziz” ifadelerini kullanan Netanyahu, "Henüz yolun başındayız” açıklamasını yaptı.

Netanyahu'dan müttefiklerine mesaj: Kazanamazsak sıradaki sizsiniz (İsrail-Hamas çatışmalarında 23.gün) - 4

İSRAİL:  SAVAŞTA YENİ BİR AŞAMAYA GEÇİLDİ

İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, görüntülü mesajında İsrail-Filistin çatışmasında 3 haftanın geride kaldığını belirterek savaşta "yeni bir aşamaya geçildiğini" söyledi.

İsrail ordusunun "kara birliklerinin faaliyetlerini genişleteceği" yönündeki duyurusunun ardından yaptığı ilk açıklamada Halevi, İsrail birliklerinin Gazze Şeridi'nde "kara operasyonları" yürüttüğünü dile getirdi.

Halevi, hedefleri olan Hamas'ı yenmek ve Gazze'deki esirlerin geri alınması için kara harekatının gerekli olduğu yorumunda bulundu.

Netanyahu'dan müttefiklerine mesaj: Kazanamazsak sıradaki sizsiniz (İsrail-Hamas çatışmalarında 23.gün) - 5

İSRAİL'DEN ELON MUSK'A TEPKİ

İletişim Bakanı Karhi, X sosyal medya platformu hesabından Elon Musk'ın uluslararası yardım kuruluşlarına Gazze'de internet sağlama mesajını alıntılayarak, şu mesajı paylaştı:

"İsrail her yolu kullanarak bununla mücadele edecektir. Hamas bunu terörist faaliyetleri için kullanacak. Bunda şüphe yok, biz bunu biliyoruz, Musk bunu biliyor."

Musk'ın İsrailli "kaçırılan bebekler, çocuklar ve yaşlıların salıverilmesi karşılığında" internet sağlama girişimini yapmış olabileceğini belirten Karhi, "Öyleyse, ofisim (uydu internet sistemi) Starlink ile tüm bağlantıları kesecek." ifadelerini kullandı

Elon Musk, X sosyal medya platformu hesabından, sahibi olduğu Starlink uydu internet sistemi firmasının Gazze'deki tanınmış uluslararası yardım kuruluşlarına bağlantı hizmeti sunacağını duyurmuştu

Netanyahu'dan müttefiklerine mesaj: Kazanamazsak sıradaki sizsiniz (İsrail-Hamas çatışmalarında 23.gün) - 6

ŞİFA HASTANESİ'NİN HEDEF ALINMASI MASADA

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, düzenlediği basın toplantısında, Şifa Hastanesi'nin hedef alınmasına ilişkin bir soruyu cevapladı.

Gazze'de binlerce yaralı ve sivilin sığındığı Şifa Hastanesi'nin hedef alınma ihtimaline ilişkin Hagari, "Bu savaşta tüm seçenekler masada." dedi.

Hagari, "Yüzlerce Hamas militanı, 7 Ekim'deki saldırının ardından saklanmak için Şifa Hastanesi'ne kaçtı." iddiasında bulundu.

Netanyahu'dan müttefiklerine mesaj: Kazanamazsak sıradaki sizsiniz (İsrail-Hamas çatışmalarında 23.gün) - 7

HAMAS: KARŞILIKLI TÜM ESİRLERİN SERBEST BIRAKILMASINI İÇEREN BİR ANLAŞMAYA HAZIRIZ

El-Aksa televizyonunun Telegram kanalından yapılan paylaşıma göre, Hamas'ın Gazze Sorumlusu Yahya Sinvar, İsrail ile esir takasına ilişkin açıklamada bulundu.

Sinvar, "Direniş (Hamas), elindeki tüm esirlerin serbest bırakılması karşılığında işgalci İsrail hapishanelerindeki tüm esirlerin serbest bırakılmasını içeren bir değişim anlaşması yapmaya hemen hazır." ifadelerini kullandı.

Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde de kısa süre önce yaptığı açıklamada, İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutukluların serbest bırakılması karşılığında İsrailli esirler meselesini sona erdirmeye hazır olduklarını ifade etmişti.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 16 Ekim'de yaptığı açıklamada, aralarında üst düzey askerlerin de bulunduğu 200 ile 250 arasında esirin ellerinde olduğunu bildirmişti.

Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, 26 Ekim'de yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ellerindeki 50 İsrailli esirin öldüğünü duyurmuştu.

Netanyahu'dan müttefiklerine mesaj: Kazanamazsak sıradaki sizsiniz (İsrail-Hamas çatışmalarında 23.gün) - 8

"GAZZE TEK BAŞINA KUTSALLARI SAVUNUYOR"

Gazze'deki Şifa Hastanesi'nin önünde basın açıklaması yapan Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi Başkanı Selame Maruf,, "Gazze, tarihe çok önemli bir not düşüyor. Halkımız özgürlük ve Mescid-i Aksa'ya doğru zafer yürüyüşünün en ön safında yer alıyor." dedi.

Mescid-i Aksa'nın, İslam'ın ve Hristiyanlığın kutsallarının savunulması konusunda Gazze'nin İsrail'in karşısında tek başına durduğunu söyleyen Maruf, "Gazze bugün tek başına duruyor ve kimseden yanında savaşmasını istemedi ve istemeyecek." diye konuştu.

Maruf, bazı Arap ve İslam ülkelerinin "İsrail ile normalleşmesinin ve dökülen kanı durdurmamasının utanç verici" olduğunu kaydetti.

Netanyahu'dan müttefiklerine mesaj: Kazanamazsak sıradaki sizsiniz (İsrail-Hamas çatışmalarında 23.gün) - 9

"TESLİM OLMAYACAĞIZ"

İsrail'de basılan ve Gazze'nin kuzeyinden güneyine göç edilmesi çağrılarının bulunduğu bir broşürü yırtan Maruf, "Bunların bizim için bir kıymeti yok. Gazze'deki bir çocuk bile bunlara itibar etmiyor." dedi.

Maruf, İsrail'in tüm bombardımanına rağmen gün içinde güneye doğru değil tam aksi yöne, kuzeye doğru binlerce kişinin "teslim olmayacağız" mesajıyla akın ettiğini söyledi.

Netanyahu'dan müttefiklerine mesaj: Kazanamazsak sıradaki sizsiniz (İsrail-Hamas çatışmalarında 23.gün) - 10

SALDIRILARDA BİNLERCE KİŞİ ÖLDÜ

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 310'u asker 1400 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 İsraillinin yaralandığı aktarıldı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında öldürülenlerin sayısının 3 bin 195'i çocuk, 1863'ü kadın olmak üzere 7 bin 703'e çıktığını, 19 bin 743 kişinin de yaralandığını duyurdu.

Netanyahu'dan müttefiklerine mesaj: Kazanamazsak sıradaki sizsiniz (İsrail-Hamas çatışmalarında 23.gün) - 11
Netanyahu'dan müttefiklerine mesaj: Kazanamazsak sıradaki sizsiniz (İsrail-Hamas çatışmalarında 23.gün) - 12
Netanyahu'dan müttefiklerine mesaj: Kazanamazsak sıradaki sizsiniz (İsrail-Hamas çatışmalarında 23.gün) - 13
Netanyahu'dan müttefiklerine mesaj: Kazanamazsak sıradaki sizsiniz (İsrail-Hamas çatışmalarında 23.gün) - 14
DAHA FAZLA GÖSTER