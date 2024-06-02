Netanyahu'ya ateşkes çağrısı: İsrail'de protestolar sürüyor

REHİNE YAKINLARI AÇLIK GREVİNDE

Greve katılan bir İsrailli protestocu, "28 gündür açlık grevindeyiz. Burada doğrudan Başkan Biden'a sesleniyorum, Başkan Biden size güveniyoruz, bizi kurtarabilecek tek kişi sizsiniz. Onları kim kurtarabilir ki? Ölecekler. Biz 28 gündür açlık grevindeyiz ama onlar 240 gündür cehennemde. Başkan Biden lütfen bize yardım edin kurtarın onları" diye konuştu.