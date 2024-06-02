Netanyahu'ya ateşkes çağrısı: İsrail'de protestolar sürüyor

İsrail ile Hamas arasında yeni ateşkes ihtimali dünya gündemine oturmuşken Tel Aviv'de her hafta düzenlenen protesto gösterileri bu hafta da devam etti. Başkentte toplanan binlerce kişi Başbakan Benyamin Netanyahu'ya, ABD Başkanı Joe Biden'ın açıkladığı ateşkes şartlarını kabul etme çağrısı yaptı.

Netanyahu'ya ateşkes çağrısı: İsrail'de protestolar sürüyor - 1

Haber: Umut Mesci

İsrail'de ateşkes sesleri bir kez daha yükseldi. Tel Aviv yine hükümet karşıtlarının protesto gösterisine sahne oldu. Hükümet karşıtları, bir kez daha sokaklara dökülerek bir araya geldi.

DÜNYA HABERLERİ

Netanyahu'ya ateşkes çağrısı: İsrail'de protestolar sürüyor - 2

ATEŞKES TEKLİFİNİ KABUL ETME ÇAĞRISI

İsrail bayrakları taşıyan binlerce kişi, bu kez istifa değil, Başbakanları Benyamin Netanyahu'ya, ABD Başkanı Joe Biden'ın açıkladığı ateşkes teklifini kabul etme çağrısı yaptı. Esirlerin geri getirilmesi sloganları atıldı.

Netanyahu'ya ateşkes çağrısı: İsrail'de protestolar sürüyor - 3

ERKEN SEÇİM ÇAĞRISI

Batı Kudüs'te de protesto gösterisi vardı. Binlerce kişi Cumhurbaşkanı Herzog'un evinin önünde toplandı. Öfkeli kalabalık burada erken seçim çağrısında bulundu.

Gazze'deki rehinelerin aileleri ve destekçileri de meydandaydı. Açlık grevi yapanlar ABD Başkanı'ndan yardım istedi.

Netanyahu'ya ateşkes çağrısı: İsrail'de protestolar sürüyor - 4

REHİNE YAKINLARI AÇLIK GREVİNDE

Greve katılan bir İsrailli protestocu, "28 gündür açlık grevindeyiz. Burada doğrudan Başkan Biden'a sesleniyorum, Başkan Biden size güveniyoruz, bizi kurtarabilecek tek kişi sizsiniz. Onları kim kurtarabilir ki? Ölecekler. Biz 28 gündür açlık grevindeyiz ama onlar 240 gündür cehennemde. Başkan Biden lütfen bize yardım edin kurtarın onları" diye konuştu.

Netanyahu'ya ateşkes çağrısı: İsrail'de protestolar sürüyor - 5

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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu Joe Biden'ın ateşkes açıklamasının ardından "Hamas yok edilene kadar kalıcı bir ateşkes olamaz" ifadelerini kullanmıştı.

Netanyahu'ya ateşkes çağrısı: İsrail'de protestolar sürüyor - 6

KOALİSYON HÜKÜMETİNDE ANLAŞMAZLIK

Netanyahu'nun koalisyon hükümetinde, son dönemde çatlak sesler yükseliyor. Bazı aşırı sağcı bakanların, ateşkes teklifine yanaşmadığı ve Gazze'deki savaşı sürdürmek istedikleri biliniyor.

Netanyahu ise Refah'a yapılan saldırılar nedeniyle uluslararası toplumunun baskısı altında.

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