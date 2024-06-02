Netanyahu'ya ateşkes çağrısı: İsrail'de protestolar sürüyor
İsrail ile Hamas arasında yeni ateşkes ihtimali dünya gündemine oturmuşken Tel Aviv'de her hafta düzenlenen protesto gösterileri bu hafta da devam etti. Başkentte toplanan binlerce kişi Başbakan Benyamin Netanyahu'ya, ABD Başkanı Joe Biden'ın açıkladığı ateşkes şartlarını kabul etme çağrısı yaptı.
Haber: Umut Mesci
İsrail'de ateşkes sesleri bir kez daha yükseldi. Tel Aviv yine hükümet karşıtlarının protesto gösterisine sahne oldu. Hükümet karşıtları, bir kez daha sokaklara dökülerek bir araya geldi.