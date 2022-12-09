New York Times çalışanları iş bıraktı

Öte yandan, başta CNN olmak üzere BuzzFeed, AMC Networks ve Gannett gazete zinciri gibi medya kuruluşları, reklam gelirlerindeki düşüş ve belirsiz ekonomik görünüm nedeniyle harcamaları kısmak için yüzlerce çalışanının işine son verirken NPR ve Washington Post gibi kuruluşlar da bütçe sıkıntısı nedeniyle bazı birimleri kaldırdığını duyurmuştu.