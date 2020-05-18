New Yorklular parklara akın etti

ABD'nin yeni tip corona virüsten (Covid-19) en çok etkilenen eyaletlerinden New York'ta salgın tedbirleri kapsamında kapalı olan sahil ve parkların geçtiğimiz haftalarda yeniden açılmasıyla birlikte vatandaşlar güneşin tadını çıkarmak için parklara akın etti. New York Belediye Başkanı Bill De Blasio ise gönüllülerle birlikte maskesi olmayanlara maske verdi ve insanları sosyal mesafe konsunda uyardı.
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ntv.com.tr - Reuters - Anadolu Ajansı 18.05.2020 - 12:00
Çin’in Hubei eyaletinin Wuhan kentinde başlayan ve şu an 4 milyonu aşkın kişinin savaştığı corona virüs pandemisi dünya üzerinde en çok ABD’yi etkiledi.
Kıtada şu ana dek raporlanan 1 milyon 527 bin 664 hasta var. 90 binden fazla kişi yaşamını yitirdi. Salgının ülkedeki merkezi New York'ta ise tedbirler gevşetilmeye başlandı.
COVID-19 tedbirleri kapsamında kapatılan sahil ve parkların yeniden açılmasıyla ABD'liler güneşi fırsat bilerek parklara ve sahillere akın etti.
Güneşin tadını çıkaran vatandaşlar kimi zaman sosyal mesafe kurallarını hiçe saydı.
Sosyal mesafeye uyulması için çimlere çizilen 2 metre aralıklı yuvarlak alanlarda oturan ABD'liler sıcak havanın tadını çıkardı.
New York polisinin sık sık devriye gezdiği parklarda, olis ekipleri 'yeni normal' hayatın kurallarına uymayan vatandaşları uyardı.
BELEDİYE BAŞKANI MASKE DAĞITTI
Hafta sonunu vatandaşlarla birlikte parklarda geçiren New York Belediye Başkanı Bill De Blasio halkı sosyal mesfeye uymalar ve maske takmaları konusunda uyardı.
Flushing Meadows Park'ta gönüllülerle birlikte maskesi olmayan vatandaşlara maske dağıtan De Blasio, kurallara uyulmazsa vaka artışının kaçınılmaz olduğunu söyledi.
İşte geride bıraktığımız hafta sonu New York'taki parklardan geriye kalan manzaralar...
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