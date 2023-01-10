New York'ta hemşireler greve gitti

Gün boyunca devam eden grevde sağlık çalışanları, taşıdıkları dövizlerle, daha adil çalışma şatları, istihdam ve ücret artışı konusundaki taleplerini dile getirirken New York'ta 43 bin üyesi bulunan NYSNA yöneticileri de diğer hastane yönetimlerine büyük oranda kabul ettirdikleri talepleri bu iki hastaneye karşı da sonuna kadar savunacaklarını kaydetti.