New York'ta mobil morglar devreye giriyor

Çin ve İtalya'nın ardından corona virüsün yeni merkezi olan ABD'nin New York kentinde artan ölü sayısı nedeniyle hastane önlerine soğutmalı TIR'lardan mobil morglar kuruldu. Kentte vaka sayısı 60 bini geçerken ölü sayısı da bine yaklaştı. ABD şu anda dünyada en fazla corona virüs vakasının görüldüğü ülke. Kentte ayrıca hastane bahçelerine morg çadırları da konuldu.

Abone ol Paylaş







ntv.com.tr 30.03.2020 - 13:30

Çin'in Wuhan kentinde başlayan yeni tip corona virüs salgını dünyada yayılmaya devam ediyor. İtalya ve İspanya'nın ardından salgından en çok etkilenen ülke ise ABD oldu.

ABD'de ölü sayısı şu anda 2 bin 500'ü aştı ancak ABD corona virüste en fazla vakaya sahip ülke konumunda bulunuyor.

Ülkedeki 150 bin vakanın 60 bini ise dünyanın en kalabalık şehirlerinden biri olan New York City'de görüldü.

New York'ya ayrıca şimdiye kadar yaklaşık bin kişi corona virüs salgını nedeniyle hayatını kaybetmiş durumda.

Hızla artan ölü sayısı nedeniyle New York hastanelerinin morglarında yer kalmamasından endişe ediliyor. Bu nedenle kent yönetimi hastane önlerine mobil morglar kuruyor.

Soğutucu TIR'lardan oluşan bu mobil morglar nedeniyle corona virüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlere daha fazla alan açılması hedefleniyor.



New York Tıbbi Muayene İşleri Direktörlüğü Sözcüsü Aja Worthy-Davis, yaptığı açıklamada korona virüs salgını nedeni ile hayatını kaybedenlerin sayısının hızla artması nedeni ile soğutmalı kamyon ve çadırlardan mobil morglar kurulduğunu açıklarken, çadır ve kamyonların 3 bin 500 ile 3 bin 600 beden kapasiteli olacağını bildirdi.

Worthy-Davis, New York’ta bulunan morgların kapasitesinin yaklaşık 900 olduğu, ancak çadır ve kamyonların yardımıyla bu sayının artırılacağını söyledi. Worthy-Davis, çadırlar ve kamyonların Manhattan’da bulunan Bellevue Hastanesi’nin dışına yerleştirildiğini duyururken, "Korona virüs ölümlerinin morg sistemini devre dışı bırakması durumunda buralar kullanılacak" dedi.

Kentte ayrıca hastane bahçelerine morg çadırları da konuldu.