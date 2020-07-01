New York'ta polis bütçesinden 1 milyar dolar kesinti

New York, siyahi Amerikalı George Floyd'un polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesinin ardından reform kapsamında polis departmanının bütçesinde bir milyar dolar kesinti yapacak.

Anadolu Ajansı 01.07.2020 - 08:17

New York'ta polis bütçesinden 1 milyar dolar kesinti - 1

New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, Kent Konseyi ile yapılan reform görüşmelerinin ardından yaptı.

New York'ta polis bütçesinden 1 milyar dolar kesinti - 2
Blasio New York Polis Departmanının (NYPD) yıllık 6 milyar doları bulan bütçesinden bir milyar dolar kesilmesi konusunda anlaştıklarını söyledi.
New York'ta polis bütçesinden 1 milyar dolar kesinti - 3
De Blasio, kesilen 1 milyar doların gençlik programları ve sosyal hizmetlere ayrılacağını ifade etti.
New York'ta polis bütçesinden 1 milyar dolar kesinti - 4
Reformlar kapsamında polisin bazı sorumlulukları da farklı birimlere devredilecek.
New York'ta polis bütçesinden 1 milyar dolar kesinti - 5
Öte yandan binlerce gösterici yaklaşık bir haftadır Kent Konseyi önünde kurdukları kamplarda reform talepleri kapsamında polis teşkilatının bütçesinde kesinti talep ediyordu.
New York'ta polis bütçesinden 1 milyar dolar kesinti - 6

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