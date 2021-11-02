Nijerya'da 21 katlı bina çöktü: 6 ölü, enkazda 100 kişi var

Haberler - ntv.com.tr - Anadolu Ajansı 02.11.2021 - 07:57
Lagos Eyaleti Emniyet Müdürü Hakeem Odumosu, yaptığı açıklamada, Ikoyi bölgesinde, inşaatı devam eden 21 katlı binanın çökmesi üzerine arama kurtarma çalışmalarının başlatıldığını belirtti.
Yetkililer 6 kişinin enkazdan çıkartıldığı aktardı. Altı kişinin üçünün cansız bedeni çıkartılmıştı. Yaralı olarak kurtarılan üç kişinin de öldüğü belirtildi.
Yaralıların hastaneye sevk edildiğini aktaran Odumosu, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü belirtti.
Odumosu, enkaz altında onlarca kişinin bulunduğunun tahmin edildiğini dile getirdi.
Reuters'da yer alan bilgilere göre binanın çökmesinden hemen önce binada işçiler çalışıyordu.
Etrafta bulunan görgü tanıkları enkaz altında 100 kişi kaldı.
ABD'nin Miami kentinde Haziran ayında bir bina çökmüştü. ABD'yi yasa boğan olayda 96 kişi ölmüştü.