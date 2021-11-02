Nijerya'da 21 katlı bina çöktü: 6 ölü, enkazda 100 kişi var

Nijerya'nın ticari şehri olan Lagos'ta, 21 katlı bina çöktü. Şimdiye kadar enkazdan 6 kişinin cansız bedeni çıkartıldı. Görgü tanıkları enkaz altında 100 kişinin olduğunu belirtti.

Haberler - ntv.com.tr - Anadolu Ajansı 02.11.2021 - 07:57

Nijerya'da 21 katlı bina çöktü: 6 ölü, enkazda 100 kişi var - 1

Lagos Eyaleti Emniyet Müdürü Hakeem Odumosu, yaptığı açıklamada, Ikoyi bölgesinde, inşaatı devam eden 21 katlı binanın çökmesi üzerine arama kurtarma çalışmalarının başlatıldığını belirtti.


Nijerya'da 21 katlı bina çöktü: 6 ölü, enkazda 100 kişi var - 2

Yetkililer 6 kişinin enkazdan çıkartıldığı aktardı. Altı kişinin üçünün cansız bedeni çıkartılmıştı. Yaralı olarak kurtarılan üç kişinin de öldüğü belirtildi.

Nijerya'da 21 katlı bina çöktü: 6 ölü, enkazda 100 kişi var - 3

Yaralıların hastaneye sevk edildiğini aktaran Odumosu, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

Nijerya'da 21 katlı bina çöktü: 6 ölü, enkazda 100 kişi var - 4

Odumosu, enkaz altında onlarca kişinin bulunduğunun tahmin edildiğini dile getirdi.

Nijerya'da 21 katlı bina çöktü: 6 ölü, enkazda 100 kişi var - 5

Reuters'da yer alan bilgilere göre binanın çökmesinden hemen önce binada işçiler çalışıyordu. 

Etrafta bulunan görgü tanıkları enkaz altında 100 kişi kaldı. 

Nijerya'da 21 katlı bina çöktü: 6 ölü, enkazda 100 kişi var - 6

ABD'nin Miami kentinde Haziran ayında bir bina çökmüştü. ABD'yi yasa boğan olayda 96 kişi ölmüştü.

Nijerya'da 21 katlı bina çöktü: 6 ölü, enkazda 100 kişi var - 7
Nijerya'da 21 katlı bina çöktü: 6 ölü, enkazda 100 kişi var - 8

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