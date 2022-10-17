Nijerya'da son 10 yılın en kötü sel felaketi: 600'den fazla kişi öldü

KÖTÜ ALTYAPI DURUMU DAHA DA KÖTÜLEŞTİRDİ

Farouk, olağandışı şiddetli yağışların küresel ısınmanın bir sonucu olduğunu vurguladı. Uzmanlar ise ülkedeki kötü planlama ve altyapının hasarı daha da kötüleştirdiğini söyledi. Hem Nijerya'daki hem de komşu ülke Kamerun'daki barajlardan acilen fazla suyun tahliyesi, yıkıcı sele neden olan bir diğer önemli faktör olarak öne çıktı.