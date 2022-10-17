Nijerya'da son 10 yılın en kötü sel felaketi: 600'den fazla kişi öldü

Nijerya’da Afet Yönetimi Bakanı Sadiya Umar Farouk, Batı Afrika ülkesindeki son selin "ezici" bir felaket haline geldiğini ve birçok eyaletin uyarılara rağmen sel için uygun şekilde hazırlanmadığını söyledi.
Farouk, ülkenin son 10 yılda gördüğü en kötü selde 600'den fazla kişi öldüğünü duyurdu. Bakan, bunun yanı sıra yaklaşık 1,3 milyon insan yerinden edildiğini ve 200 binden fazla evin yıkıldığını aktardı.
Farouk, olağandışı şiddetli yağışların küresel ısınmanın bir sonucu olduğunu vurguladı. Uzmanlar ise ülkedeki kötü planlama ve altyapının hasarı daha da kötüleştirdiğini söyledi. Hem Nijerya'daki hem de komşu ülke Kamerun'daki barajlardan acilen fazla suyun tahliyesi, yıkıcı sele neden olan bir diğer önemli faktör olarak öne çıktı.
Diğer taraftan, aşırı yağışlar yaz başında başladığından beri, ülkedeki büyük tarım arazilerinin bazıları yok oldu.
Ülkede kirli sulardan kaynaklı salgın hastalıklar ve gıda kıtlığına ilişkin endişeler artarken, Farouk, yerel makamları en yüksek riskli bölgelerde yaşayan insanları tahliye etmeye çağırdı.
Farouk, “Yetkililer, etkilenenlere yiyecek ve diğer destekleri sağlıyor. Erken uyarılara rağmen, birçok eyalet sel için hazırlanmadı. Felaket Nijerya'nın 36 eyaletinden 27'sini etkiledi” dedi.
Öte yandan, Nijerya'nın ekonomisi geçen yıl, enflasyonun tüm zamanların en yüksek seviyesinde olması nedeniyle hırpalandı.
Dünya Gıda Programı ve BM Gıda ve Tarım Örgütü geçen ay Nijerya'nın felaket düzeyinde açlık riskiyle karşı karşıya olan altı ülke arasında olduğunu açıkladı.
Nijerya Meteoroloji Ajansı ise Anambra, Delta, Rivers, Cross River ve Bayelsa da dahil olmak üzere ülkenin güneyindeki bazı eyaletlerde selin Kasım ayının sonuna kadar devam edebileceği konusunda uyardı.