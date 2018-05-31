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Nikaragua'da hükümet karşıtı gösterilere saldırı: 4 ölü

Anadolu Ajansı

Orta Amerika ülkesi Nikaragua'da sosyal güvenlik reforlarına karşı düzenlenen gösterilerde 4 kişi yaşamını yitirdi. Hükümet destekçisi bir grubun ateşi sonucu onlarca kişi de yaralandı.

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    Nikaragua'da sosyal güvenlik reformlarına karşı nisan ayında başlayan gösteriler devam ediyor.
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    "Daha fazla demokratik hak" ve "Devlet Başkanı Daniel Ortega'nın istifasını" talep eden öğrencilerin gösterilerine, ülkede bugün kutlanan "Anneler Günü" nedeniyle kadınlar da katıldı.
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    Başkent Managua'da toplanan yüz binlerce gösterici, hükümet aleyhine pankartlar açarak slogan attı.
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    Eylem sırasında hükümet destekçisi bir grup tarafından ateş açıldığı iddia edildi. Çıkan olaylarda 4 göstericinin yaşamını yitirdiği, onlarca kişininde yaralandığı belirtildi.
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    GÖSTERİLERDE ÖLÜ SAYISI 80'E ULAŞTI

    GÖSTERİLERDE ÖLÜ SAYISI 80'E ULAŞTI
    Nisan ayında başlayan gösterilerde güvenlik güçleriyle protestocular arasında çıkan çatışmalarda şimdiye kadar en az 80 kişi yaşamını yitirdi, 900 kişi de yaralandı.
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    Devam eden gösteriler, Ortega iktidarında Nikaragua'da en fazla can kaybının yaşandığı iç karışıklık olarak gösteriliyor.
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    Nikaragua'da 1970'lerde Anastasio Somoza iktidarının devrilmesine yardım eden eski Sandinista gerillası Ortega, göstericiler arasına suçlular ve çete üyelerinin sızdığını savunuyor.
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    Muhalif aktivistler ise Ortega'nın halkı baskı altında tutmakla suçluyor.
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