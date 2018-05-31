Nikaragua'da hükümet karşıtı gösterilere saldırı: 4 ölü
Anadolu Ajansı
Orta Amerika ülkesi Nikaragua'da sosyal güvenlik reforlarına karşı düzenlenen gösterilerde 4 kişi yaşamını yitirdi. Hükümet destekçisi bir grubun ateşi sonucu onlarca kişi de yaralandı.
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1Nikaragua'da sosyal güvenlik reformlarına karşı nisan ayında başlayan gösteriler devam ediyor.
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2"Daha fazla demokratik hak" ve "Devlet Başkanı Daniel Ortega'nın istifasını" talep eden öğrencilerin gösterilerine, ülkede bugün kutlanan "Anneler Günü" nedeniyle kadınlar da katıldı.
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3Başkent Managua'da toplanan yüz binlerce gösterici, hükümet aleyhine pankartlar açarak slogan attı.
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4Eylem sırasında hükümet destekçisi bir grup tarafından ateş açıldığı iddia edildi. Çıkan olaylarda 4 göstericinin yaşamını yitirdiği, onlarca kişininde yaralandığı belirtildi.
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GÖSTERİLERDE ÖLÜ SAYISI 80'E ULAŞTINisan ayında başlayan gösterilerde güvenlik güçleriyle protestocular arasında çıkan çatışmalarda şimdiye kadar en az 80 kişi yaşamını yitirdi, 900 kişi de yaralandı.
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6Devam eden gösteriler, Ortega iktidarında Nikaragua'da en fazla can kaybının yaşandığı iç karışıklık olarak gösteriliyor.
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7Nikaragua'da 1970'lerde Anastasio Somoza iktidarının devrilmesine yardım eden eski Sandinista gerillası Ortega, göstericiler arasına suçlular ve çete üyelerinin sızdığını savunuyor.
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8Muhalif aktivistler ise Ortega'nın halkı baskı altında tutmakla suçluyor.
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