Norveç'in tatlı belası Freya (Tekneleri batırıyor, günde 20 saat uyuyor)

İNSANLAR ONU RAHATSIZ ETMEYİNCE, TEHLİKELİ DEĞİL

Norveç Balıkçılık Müdürlüğü, "Freya besleniyor, dinleniyor ve iyi durumda görünüyor. Ancak, insanlara onunla olan mesafelerini korumalarını tavsiye ediyoruz. Freya yakınlarında yüzmemenizi veya kanoya binmemenizi şiddetle tavsiye ederiz. Güvenli bir mesafeyi koruduğunuz sürece, bir mors normalde insanlar için bir tehlike oluşturmaz. Ancak insanlar tarafından rahatsız edilirse kendini tehdit altında hissedebilir ve saldırabilir” açıklamasını yaptı.

Öte yandan, yumuşakçalar, karidesler, yengeçler ve küçük balıklar gibi omurgasızlarla beslenen morslar koruma altındaki türler arasında yer alıyor.