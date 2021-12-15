Omicron varyantı Avrupa ülkelerini vurdu: Yeni önlemler alındı

Örgütten dün yapılan açıklamada, Omicron varyantının "zirve yapmasına" sadece "haftalar kaldığı", hükümetlerin ve diğer kurumların çabalarını "iki, üç ve dört" kez artırması gerektiği bildirildi.

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, omicron varyantının dünyada 77 ülkede tespit edildiğini fakat bu sayının çok daha fazla olduğunu söyledi.