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Orijinali 5 yılda yapılmıştı: Gemi çarpması sonrası köprünün açılışı ile ilgili tarih verilmedi

ABD Ulaştırma Bakanı Pete Buttigieg, Maryland eyaletinde yük gemisinin çarpması sonucu yıkılan Francis Scott Key Köprüsü'nün yeniden yapılmasının hızlı olmayacağını söyledi. Köprünün orijinalinin 5 senede yapıldığına dikkat çeken Buttigieg, kazanın bölgeye ekonomik etkisi konusunda da endişelerini dile getirdi.

Orijinali 5 yılda yapılmıştı: Gemi çarpması sonrası köprünün açılışı ile ilgili tarih verilmedi - 1

ABD Ulaştırma Bakanı Buttigieg, Beyaz Saray'da düzenlenen günlük basın toplantısında, gazetecilerin sorularını cevapladı.

DÜNYA HABERLERİ

Orijinali 5 yılda yapılmıştı: Gemi çarpması sonrası köprünün açılışı ile ilgili tarih verilmedi - 2

"Baltimore Limanı, Amerika'nın tedarik zincirleri ve ekonomimiz için önemli bir merkezdir." diyen Buttigieg, bölgede bulunan uluslararası limanın yeniden açılması için tarih vermedi.

Orijinali 5 yılda yapılmıştı: Gemi çarpması sonrası köprünün açılışı ile ilgili tarih verilmedi - 3

Buttigieg, köprünün yenisinin yapılmasıyla ilgili "Hızlı olmayacak." dedi.

Orijinali 5 yılda yapılmıştı: Gemi çarpması sonrası köprünün açılışı ile ilgili tarih verilmedi - 4

Baltimore kentindeki köprünün orijinalinin 5 senede yapıldığını aktaran Buttigieg, yeniden inşa edilmesi için ülkenin altyapı harcamaları için hazırlanan bütçe paketine siyasetin her kanadından destek verilmesi gerektiğini vurguladı.

Orijinali 5 yılda yapılmıştı: Gemi çarpması sonrası köprünün açılışı ile ilgili tarih verilmedi - 5

Buttigieg, kazanın bölgeye ekonomik etkisi konusunda endişelerini dile getirerek, işleyişi durdurulan Baltimore Limanı'nda faaliyet gösteren iş yerlerinde yaklaşık 8 bin kişinin istihdam edildiğine dikkati çekti.

Orijinali 5 yılda yapılmıştı: Gemi çarpması sonrası köprünün açılışı ile ilgili tarih verilmedi - 6

Kazada "trajik şekilde" 6 kişinin hayatını kaybettiğini ve 7'nci kişinin de ağır yaralı olduğunu belirten Buttigieg, "Bunlar, çoğumuz uyurken gece vardiyasında yol onarımı için çalışmaya giden işçilerdi." dedi.

Orijinali 5 yılda yapılmıştı: Gemi çarpması sonrası köprünün açılışı ile ilgili tarih verilmedi - 7

NE OLMUŞTU?

ABD'nin Maryland eyaletine bağlı Baltimore kentinde bulunan Francis Scott Key Köprüsü'ne dün yerel saatle 01.30 civarında büyük bir kargo gemisi çarpmış, olayın ardından gemide yangın çıkmıştı.

Orijinali 5 yılda yapılmıştı: Gemi çarpması sonrası köprünün açılışı ile ilgili tarih verilmedi - 8

Yaklaşık 2,57 kilometre uzunluğundaki köprünün büyük bir kısmı çarpma sonucu çökerken, köprü üzerindeki birçok araç Patapsco Nehri'ne düşmüştü.

Orijinali 5 yılda yapılmıştı: Gemi çarpması sonrası köprünün açılışı ile ilgili tarih verilmedi - 9

Maryland Ulaşım Müdürlüğünce yapılan açıklamada, Francis Scott Key Köprüsü'ne çıkan tüm yolların çift taraflı trafiğe kapalı olduğu bildirilmişti.

Orijinali 5 yılda yapılmıştı: Gemi çarpması sonrası köprünün açılışı ile ilgili tarih verilmedi - 10

Kazanın ardından eyalette "acil durum" ilan edilmiş, arama kurtarma ekipleri kaza sırasında köprüde onarım işleri yapan 8 inşaat işçisinden 2'sini kurtarmıştı.

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