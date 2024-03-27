Orijinali 5 yılda yapılmıştı: Gemi çarpması sonrası köprünün açılışı ile ilgili tarih verilmedi
ABD Ulaştırma Bakanı Pete Buttigieg, Maryland eyaletinde yük gemisinin çarpması sonucu yıkılan Francis Scott Key Köprüsü'nün yeniden yapılmasının hızlı olmayacağını söyledi. Köprünün orijinalinin 5 senede yapıldığına dikkat çeken Buttigieg, kazanın bölgeye ekonomik etkisi konusunda da endişelerini dile getirdi.
ABD Ulaştırma Bakanı Buttigieg, Beyaz Saray'da düzenlenen günlük basın toplantısında, gazetecilerin sorularını cevapladı.