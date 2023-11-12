Otis Kasırgası turistik kenti çöp yığınına çevirdi: Salgın hastalık endişesi
Meksika'nın güneyindeki turistik sahil kenti Acapulco'da, 25 Ekim'de karayı vuran ve şehirde büyük yıkıma yol açan Otis Kasırgası'nın ardından kent çöp yığınıyla kaplandı. Salgın hastalıklardan endişe eden yerel halk, yetkililerden çöplerin temizlenmesini istedi.
Kasırganın kenti terk etmesinden sonra cadde ve sokakların mobilyalar, ev eşyaları ve atık torbalarıyla dolması nedeniyle bölge sakinleri kötü kokunun yanı sıra salgın hastalık riskiyle de mücadele ediyor.