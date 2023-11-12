Otis Kasırgası turistik kenti çöp yığınına çevirdi: Salgın hastalık endişesi

Meksika'nın güneyindeki turistik sahil kenti Acapulco'da, 25 Ekim'de karayı vuran ve şehirde büyük yıkıma yol açan Otis Kasırgası'nın ardından kent çöp yığınıyla kaplandı. Salgın hastalıklardan endişe eden yerel halk, yetkililerden çöplerin temizlenmesini istedi.

Otis Kasırgası turistik kenti çöp yığınına çevirdi: Salgın hastalık endişesi - 1

Kasırganın kenti terk etmesinden sonra cadde ve sokakların mobilyalar, ev eşyaları ve atık torbalarıyla dolması nedeniyle bölge sakinleri kötü kokunun yanı sıra salgın hastalık riskiyle de mücadele ediyor.

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Otis Kasırgası turistik kenti çöp yığınına çevirdi: Salgın hastalık endişesi - 2

Hükümetten yapılan açıklamada, Acapulco'nun temizlenmesine yardım sağlanması için binlerce askerin görevlendirildiği açıklandı.

Otis Kasırgası turistik kenti çöp yığınına çevirdi: Salgın hastalık endişesi - 3

SALGIN HASTALIK ENDİŞESİ

Biriken çöplerin salgın hastalıklara yol açabileceği endişesiyle yetkililerden yardım isteyen bölge halkı, çöplerin ve atık eşyaların bir an önce temizlenmesini istiyor.

Otis Kasırgası turistik kenti çöp yığınına çevirdi: Salgın hastalık endişesi - 4

EN AZ 50 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Yaklaşık 900 bin kişinin etkilendiği Otis Kasırgası'nda, 50'den fazla kişi hayatını kaybederken aynı zamanda büyük maddi hasar meydana gelmişti.

Otis Kasırgası turistik kenti çöp yığınına çevirdi: Salgın hastalık endişesi - 5

Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, hastalıkların önüne geçilmesi için şehrin dezenfekte edeceğini ve çöplerin kısa zamanda ortadan kaldırılacağı sözünü vermişti.

Otis Kasırgası turistik kenti çöp yığınına çevirdi: Salgın hastalık endişesi - 6

26 Ekim'de 5. kategoriye yükseldiği ve "yıkıcı olabileceği" uyarıları yapılan Otis Kasırgası nedeniyle, Meksika'nın turistik kenti Acapulco'da görülmemiş bir doğal felaket yaşanmıştı.

Otis Kasırgası turistik kenti çöp yığınına çevirdi: Salgın hastalık endişesi - 7
Otis Kasırgası turistik kenti çöp yığınına çevirdi: Salgın hastalık endişesi - 8
Otis Kasırgası turistik kenti çöp yığınına çevirdi: Salgın hastalık endişesi - 9
Otis Kasırgası turistik kenti çöp yığınına çevirdi: Salgın hastalık endişesi - 10
Otis Kasırgası turistik kenti çöp yığınına çevirdi: Salgın hastalık endişesi - 11
Otis Kasırgası turistik kenti çöp yığınına çevirdi: Salgın hastalık endişesi - 12
Otis Kasırgası turistik kenti çöp yığınına çevirdi: Salgın hastalık endişesi - 13
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