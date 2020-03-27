Ozon tabakası iyileşiyor

ntv.com.tr 27.03.2020 - 15:04
Nature dergisinde yayınlanan bilimsel bir makale, çevresel zararın tersine çevrilmesinde nadir bir başarıyı müjdeliyor ve düzenli küresel eylemin bir fark yaratabileceğini gösteriyor.
İngiltere’de yapılan araştırmada ozon tabakasının iyileşmeye devam ettiği ve tamamen onarılma potansiyeline sahip olduğu ifade edildi.
Stratosferde yer alan ve Güneş’ten yeryüzüne ulaşan ultraviyole radyasyonun çoğunu emerek koruyucu bir kalkan görevi üstlenen ozon tabakası olmasa gezegende hiçbir canlı hayatta kalamazdı.
Geçmişte, insanların kullandığı çeşitli ürünlerde bulunan kloroflorokarbonlar (CFC'ler), ozon tabakasında yaşamı tehdit eden bir hasara neden oldu.
Çalışmanın Başyazarı olan ve Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi'nde (NOAA) çalışan Colorado Boulder Üniversitesi Öğretim Üyesi Antara Banerjee, The Independent'e yaptığı açıklamada şunları söyledi:
“Jet akımını etkileyen sadece ozon değil, aynı zamanda karbondioksitin (CO2) de etkisi var. Gördüğümüz şey, jet akışını bir yöne (kuzeye) çeken ozon geri kazanımı ile diğer yolu (güneye) çeken artan CO2 arasında bir ‘çekişme’ olduğudur.”
Banarjee, “Avustralya'da 2000'den önce ozon tabakasınının inceldiği zamanda, jet akımının daha güneye ilerlediği ve yağmur taşıyan fırtınaları o bölgeden uzaklaştığı için kışların ılıman geçtiği belirtilmişti. Bu değişiklikler şimdi eskisine dönebilir ve bu da Avustralya için iyi bir haber olabilir. Güney Amerika gibi diğer bölgeler için, ozon tabakasının incelmesi tropik bölgelerde genişlemeye ve daha fazla yağışa neden oldu. Tarımsal üretim bantları genişledi, bu da onlar için iyi oldu, ancak şimdi istikrar kazanabilir. Bunun ekonomileri ve gıda güvenliği üzerinde etkileri var” diyerek ozon tabakasının iyileşmesinin çevre için çok önemli katkıları olacağını vurguladı.
Eylül 1987’de Ozon Tabakasını İncelten Maddeler İlişkin Montreal Protokolü kabul edilmiştir. 1985 yılında Antartika üzerindeki ozon deliğinin tespit edilmesi ile hükümetler, birçok Kloroflorokarbon (CFC)’ların ve bazı halonların üretimini ve tüketimini azaltacak katı önlemlere ihtiyaç olduğu yargısına varmışlardır. Montreal Protokolü, periyodik olarak yapılan bilimsel ve teknolojik değerlendirmeleri temel alarak azatlım takviminin revize edilebileceği şekilde oluşturulmuştur.
Bu teknik ve bilimsel değerlendirmeleri takiben, söz konusu Protokole ait takvimdeki azatlımın hızlandırılması için 1990’da (Londra),1992’de (Kopenhag), 1995’de (Viyana), 1997’de (Montreal), 1999’da (Pekin) ve 2007’de (Montreal) tekrar düzenlenmiştir. Ayrıca bu düzenlemeler, yeni kontrol maddelerinin ve yeni önlemlerin de anlaşmaya dahil edilmesine neden olmuştur. 196 ülkenin taraf olduğu Montreal Protokolü, çevre konusunda oluşturulmuş en başarılı çok taraflı anlaşma olarak tanımlanmaktadır. Haziran 1990 yılında, Londra’da protokolün büyük bir başarısı olarak görülen ve gelişmiş ülkelerin katkıları ile oluşturulan bir "Çok Taraflı Fon (MLF)" kurulmuştur. Bu fon, gelişmekte olan ülkelerin endüstrisine; OTİM'lerin giderilmesine yönelik projelerde teknik uzmanlaşma, yeni teknolojiler ve ekipmanlar için kullandırılmaktadır.