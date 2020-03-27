Ozon tabakası iyileşiyor

ÇEVRE İÇİN İYİ HABER

Banarjee, “Avustralya'da 2000'den önce ozon tabakasınının inceldiği zamanda, jet akımının daha güneye ilerlediği ve yağmur taşıyan fırtınaları o bölgeden uzaklaştığı için kışların ılıman geçtiği belirtilmişti. Bu değişiklikler şimdi eskisine dönebilir ve bu da Avustralya için iyi bir haber olabilir. Güney Amerika gibi diğer bölgeler için, ozon tabakasının incelmesi tropik bölgelerde genişlemeye ve daha fazla yağışa neden oldu. Tarımsal üretim bantları genişledi, bu da onlar için iyi oldu, ancak şimdi istikrar kazanabilir. Bunun ekonomileri ve gıda güvenliği üzerinde etkileri var” diyerek ozon tabakasının iyileşmesinin çevre için çok önemli katkıları olacağını vurguladı.