Pakistan karanlığa büründü: 220 milyon kişi elektriksiz

Pakistan ulusal elektrik şebekesinde yaşanan sorunun ardından ülkede yaklaşık 220 milyon kişi elektriksiz kaldı.

Pakistan karanlığa büründü: 220 milyon kişi elektriksiz - 1

Pakistan'da ulusal elektrik şebekesinde meydana gelen sorun yaklaşık 220 milyon kişiyi elektriksiz bıraktı.

Pakistan karanlığa büründü: 220 milyon kişi elektriksiz - 2

SİSTEM ARIZALANDI

Pakistan Enerji Bakanı Khurram Dastgir konuya ilişin yaptığı açıklamada, ulusal elektrik şebekesinin yerel saatle 07.34'te kapanmasıyla sistemde yaygın bir arıza yaşandığını söyledi.

Pakistan karanlığa büründü: 220 milyon kişi elektriksiz - 3

Sistemin eski çalışma şekline getirilmesi için bakım çalışmalarının sürdüğü aktarıldı.

Pakistan karanlığa büründü: 220 milyon kişi elektriksiz - 4

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, bu ayın başlarında eyalet yetkililerine enerji tüketimlerini yüzde 30 azaltma talimatı vermişti.

Pakistan karanlığa büründü: 220 milyon kişi elektriksiz - 5

Restoranların 22.00'de, marketlerin ise 20.30'da kapanması kararlaştırılmıştı.

Pakistan karanlığa büründü: 220 milyon kişi elektriksiz - 6
Pakistan karanlığa büründü: 220 milyon kişi elektriksiz - 7
Pakistan karanlığa büründü: 220 milyon kişi elektriksiz - 8

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