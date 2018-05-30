Pakistan sıcaktan kavruluyor: 44 derece
NTV Haber
Pakistan'da sıcak hava dalgası sıcakların yükselmesine neden oldu. Karaçi kentinde termometreler 44 dereceyi gösterdi.
-
1Pakistan'da sıcaklar kavuruyor. Karaçi kentinde termometreler 44 santigrat dereceyi gösterdi.
-
2Pakistanlılar serinlemek için kentin farklı yerlerine kurulmuş noktalarda kafalarını ıslatarak serinlemeye çalışıyor.
-
3Karaçi'nin birçok noktasında su istasyonları kuruldu.
-
4Oruç tutan Pakistanlılar da hayli zor günler geçiriyor.
-
5Geçtiğimiz haftalarda Karaçi'de aşırı sıcaklarla elektrik kesintilerinin birleşmesiyle 65 kişi hayatını kaybetmişti.
-
6Aşırı sıcaklar ortaya bu görüntülerin çıkmasına neden oldu.
-
7
-
8
-
9
-
10
-
11
-
12
-
13