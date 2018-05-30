NTV

Pakistan sıcaktan kavruluyor: 44 derece

NTV Haber

Pakistan'da sıcak hava dalgası sıcakların yükselmesine neden oldu. Karaçi kentinde termometreler 44 dereceyi gösterdi.

  • 1

    Pakistan'da sıcaklar kavuruyor. Karaçi kentinde termometreler 44 santigrat dereceyi gösterdi.
  • 2

    Pakistanlılar serinlemek için kentin farklı yerlerine kurulmuş noktalarda kafalarını ıslatarak serinlemeye çalışıyor.
  • 3

    Karaçi'nin birçok noktasında su istasyonları kuruldu.
  • 4

    Oruç tutan Pakistanlılar da hayli zor günler geçiriyor.
  • 5

    Geçtiğimiz haftalarda Karaçi'de aşırı sıcaklarla elektrik kesintilerinin birleşmesiyle 65 kişi hayatını kaybetmişti.
  • 6

    Aşırı sıcaklar ortaya bu görüntülerin çıkmasına neden oldu.
  • 7

  • 8

  • 9

  • 10

  • 11

  • 12

  • 13

NTV FOTO'DA ARA

ARAMADAN ESC TUŞU İLE ÇIKABİLİRSİNİZ

ARAMA İÇİN ENTER YAP

×Kapat

Bir Şehir Seçin