Pakistan uçağını corona virüs muhabbeti düşürdü

Pakistan'da düşen yolcu uçağının ilk raporlarına göre pilotlar kokpitte corona virüs tartışmasına girdi. Pilotlar bu nedenle uçağın tekerleklerini indirmeyi unuttu. Rapora göre insan hataları sonucu 98 kişinin öldüğü kaza meydana geldi.

ntv.com.tr 25.06.2020 - 08:34

Pakistan uçağını corona virüs muhabbeti düşürdü - 1
Pakistan Uluslararası Havayollarına ait bir Airbus A320'nin yerleşim düşmesine ilişkin yapılan araştırma ilginç detayları ortaya çıktı.
Pakistan uçağını corona virüs muhabbeti düşürdü - 2
98 kişinin öldüğü kaza sonra başlatılan soruşturmanın raporuna göre uçak insan hatası nedeniyle düştü.
Pakistan uçağını corona virüs muhabbeti düşürdü - 3
Önrapor niteliği taşıyan soruşturma sonuçlarına göre, pilotlar kokpitte corona virüs tartışmasına tutuştu. Kulenin inmeyin uyarısını dikkate almayan pilotlar uçağı piste indirmek istedi. Ancak uçağın tekerlekleri açılmamıştı.
Pakistan uçağını corona virüs muhabbeti düşürdü - 4
Ayrıca rapora göre uçağın irtifası inişe uygun değildi. Kule pilotlara ikinci kez deneme yapması için inmeme tavsiyesinde bulundu. Pilotlar bu uyarıyı da görmezden geldi.
Pakistan uçağını corona virüs muhabbeti düşürdü - 5
Öte yandan ilk denemede uçağın motorlarından biri alev aldı ancak ikinci iniş denemesinde kule pilotlara bu sorunu söylemedi.
Pakistan uçağını corona virüs muhabbeti düşürdü - 6
Ülkenin Havacılık Bakanı Sarwar Khan, "Pilot ve yardımcı pilot corona virüs salgını üzerine yaptıkları konuşma nedeniyle dikkatlarini kaybetmişlerdi. Aileleri etkilenmişti ve zihinlerinde virüs vardı" dedi.
Pakistan uçağını corona virüs muhabbeti düşürdü - 7
Khan, "Maalesef pilotler kendilerine çok güveniyordu" şeklinde konuştu. Havacılık Bakanı ülkedeki pilot kalitesindeki soruna da dikkat çekti.
Pakistan uçağını corona virüs muhabbeti düşürdü - 8
Khan geçen yıl yapılan çalışmalara göre ülkedeki 860 aktif pilotun 262'sinin ya lisansı sahte ya da pilotlar sınavlarda kopya çektiğini söyledi.
Pakistan uçağını corona virüs muhabbeti düşürdü - 9
Pakistan uçağını corona virüs muhabbeti düşürdü - 10

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