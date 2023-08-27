Pakistan'da sel tehlikesi: Onbinlerce insan tahliye edildi
Hindistan'ın barajlardan daha fazla su boşaltması ve şiddetli yağmurlardan dolayı Pakistan'a uzanan Sutlej Nehri'nde su seviyesi yükselince sel tehlikesi nedeniyle 100 binden fazla kişi bölgeden tahliye edildi.
Sutlej Nehri'nde, Hindistan'ın barajlardan daha fazla su boşaltması ve şiddetli yağmurlar nedeniyle su seviyesi yükseldi.
Pencap Kurtarma Birimi Sözcüsü Deeba Shahnaz, 9 Temmuz'dan bu yana kuzeydeki Kasur, Pakpattan, Vehari, Bahawalnagar, Lodhran, Multan, ve Bahawalpur bölgelerinden 100 binden fazla kişinin tahliye edildiğini ifade etti.