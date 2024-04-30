Filistin'e destek protestoları: Columbia Üniversitesi öğrencilere uzaklaştırma verdi

Amerika Birleşik Devletleri'ndeki üniversite kampüslerini saran Filistin'e destek eylemlerinin merkez üssü Columbia Üniversitesi, dağılmaları yönündeki uyarıyı reddeden öğrencileri uzaklaştırmaya başladı. İsrail'i protesto eden öğrenciler, üniversite kampüsüne barikat kurdu.

Filistin'e destek protestoları: Columbia Üniversitesi öğrencilere uzaklaştırma verdi - 1

Sosyal medyada yayınlanan vidolara göre öğrenciler, dün gece kampüs binasını işgal ederek içeride barikat kurdu.

Bazı öğrenciler ise bina dışında kol kola girerek insan zinciri oluşturdu.

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Filistin'e destek protestoları: Columbia Üniversitesi öğrencilere uzaklaştırma verdi - 2

Columbia Üniversitesi Apartheid Divest adlı öğrenci grubu, yaptığı açıklamada, “Columbia topluluğu üyeleri gece yarısından hemen sonra Hamilton Hall'u geri aldı” dedi.

Açıklamada, “Bir binayı ele geçirmek Gazze'deki Filistinlilerin günlük direnişiyle kıyaslandığında küçük bir risktir” denildi.

Binanın adının İsrail saldırısında  öldürülen  6 yaşındaki bir kız çocuğunun anısına Hind's Hall olarak değiştirildiği de belirtildi.

Filistin'e destek protestoları: Columbia Üniversitesi öğrencilere uzaklaştırma verdi - 3

Üniversite yönetimi ise İsrail'in Gazze'de yürüttüğü savaşa karşı, yaklaşık iki haftadır devam eden ve diğer ülkelerdeki üniversiteleri de saran protestoların ardından öğrencileri uzaklaştırmaya başladı. 

Filistin'e destek protestoları: Columbia Üniversitesi öğrencilere uzaklaştırma verdi - 4

18 Nisan'da Columbia'da yaklaşık 100 protestocu tutuklanmıştı.

Son baskında New York'taki prestijli üniversitenin yetkilileri, protesto kampının temizlenmesini ,aksi takdirde öğrencilerin disiplin cezasıyla karşı karşıya kalacağını açıkladı.

Filistin'e destek protestoları: Columbia Üniversitesi öğrencilere uzaklaştırma verdi - 5
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