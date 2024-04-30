Filistin'e destek protestoları: Columbia Üniversitesi öğrencilere uzaklaştırma verdi
Amerika Birleşik Devletleri'ndeki üniversite kampüslerini saran Filistin'e destek eylemlerinin merkez üssü Columbia Üniversitesi, dağılmaları yönündeki uyarıyı reddeden öğrencileri uzaklaştırmaya başladı. İsrail'i protesto eden öğrenciler, üniversite kampüsüne barikat kurdu.
Sosyal medyada yayınlanan vidolara göre öğrenciler, dün gece kampüs binasını işgal ederek içeride barikat kurdu.
Bazı öğrenciler ise bina dışında kol kola girerek insan zinciri oluşturdu.