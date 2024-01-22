Pakistan'daki seçimlerde 17 bin 816 milletvekili adayı yarışacak

PML-N VE PPP FAVORİ OLARAK GÖRÜLÜYOR

Yaklaşan genel seçimlerde eski Başbakan Navaz Şerif'in partisi Pakistan Müslüman Ligi-Navaz (PML-N) ve Bilaval Butto Zerdari'nin liderliğini yaptığı Pakistan Halk Partisi (PPP), iki güçlü parti olarak öne çıkıyor.



Eski Başbakan Şerif, 4’üncü defa başbakan olabilmek için seçimlerde ter dökecek.



Şerif'in en güçlü rakibi ise eski Dışişleri Bakanı 36 yaşındaki Zerdari olarak görülüyor.



PTI ADAYLARININ "SEMBOL" SORUNU



Cezaevindeki eski Başbakan İmran Han’ın partisi Pakistan Adalet Hareketinin (PTI) milletvekilleri, parti içi seçimlerin yapılmayarak seçim yasasının ihlal edilmesi dolayısıyla 8 Şubat seçimlerine PTI'nın "kriket sopası" sembolü olmadan bağımsız şekilde katılacak.



PTI’nın her milletvekili adayı farklı bir sembolle temsil edilecek. Okuma yazma oranının düşük olduğu kırsal bölgelerde seçmenler, oy vereceği adayı parti sembolü aracılığıyla tespit ediyor.



Bu sebeple PTI milletvekili adaylarının genel seçimlere "kriket sopası" sembolü olmadan katılmasının, partinin oy oranlarını etkileyeceği belirtiliyor.



Öte yandan Seçim Komisyonu tarafından milletvekili adayı olamayacağı açıklanan eski Başbakan Han seçimlere katılamayacak.