Pakistan'daki seçimlerde 17 bin 816 milletvekili adayı yarışacak
Pakistan’da 8 Şubat’ta yapılacak genel seçim ve eyalet seçimlerinde 11 bin 785’i bağımsız, 6 bin 31’i ise siyasi parti çatısı altında toplam 17 bin 816 milletvekili adayı yarışacak.
Pakistan Seçim Komisyonu, Ulusal Meclis ve eyalet meclislerinde yer almak için yarışacak milletvekili adaylarının son listesini paylaştı.
Buna göre 17 bin 816 milletvekili adayının 11 bin 785’i bağımsız, 6 bin 31’i ise siyasi parti çatısı altında yarışacak.
Ülkede 8 Şubat'ta düzenlenecek genel seçim ve eyalet seçimlerine 150 siyasi parti katılacak.
Kayıtlı 128 milyon 585 bin 760 seçmenin, 69,2 milyonu erkeklerden, 59,3 milyonu ise kadınlardan oluşuyor.