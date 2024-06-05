Papua Yeni Gine'de heyelan: Cenaze arama çalışmaları durduruldu

Güney Pasifik ülkesi Papua Yeni Gine'de geçtiğimiz günlerde büyük bir toprak kayması felaketi gerçekleşti. Hükümet, 2 binden fazla bölge sakininin toprak altında kaldığını açıkladı. Yetkililer toprak altında kalan yüzlerce köylünün cenazesini çıkarma çalışmalarının durdurulduğunu duyurdu. Ordu, kurtarma operasyonlarını “çok tehlikeli” olarak nitelendirdi. Heyelanın gerçekleştiği dağlık arazi "girilmez bölge" ilan edildi.

Papua Yeni Gine'de heyelan: Cenaze arama çalışmaları durduruldu - 1

CENAZE ARAMA ÇALIŞMALARI DURDU

Papua Yeni Gine'de heyelan felaketi yaklaşık 2 bin kişiyi toprak altında bıraktı.

Toprak altında kalmasından korkulan yüzlerce köylünün cenazesinin çıkarılmayacağını açıklayan ordu, kurtarma operasyonlarını “çok tehlikeli” olarak nitelendirdi.

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Papua Yeni Gine'de heyelan: Cenaze arama çalışmaları durduruldu - 2

"KURTARMA ÇALIŞMALARI TARTIŞMAYA AÇIK DEĞİL"

Papua Yeni Gine ordusunda Binbaşı Joe Aku, daha fazla toprak kayması riskine atıfta bulunarak, “Cesetlerin çıkarılmasına yönelik tüm çabalar tehlike nedeniyle durduruldu” diye konuştu.

Binbaşı, “Kurtarma çalışmaları bu aşamada tartışmaya açık değil” diyerek hayatta kalanların sevdiklerine kavuşma umutlarını suya düşürdü.

Papua Yeni Gine'de heyelan: Cenaze arama çalışmaları durduruldu - 3

"GİRİLMEZ BÖLGE"

Bölgeyi denetleyen önde gelen askeri yetkililerden biri olan Aku, dağlık felaket bölgesini “girilmez bölge” ilan etti.

Bölge bir sonraki duyuruya kadar topluma ve yetkililere kapalı tutulacak.

Papua Yeni Gine'de heyelan: Cenaze arama çalışmaları durduruldu - 4

9 CESET ÇIKARILDI

Papua Yeni Gine hükümeti, Enga eyaletindeki uzak bir topluluğu yutan 600 metre genişliğindeki toprak ve kayalardan oluşan yığına 2 bin kişinin gömülmüş olabileceğini tahmin ediyor.

Yerel sağlık yetkililerine göre, geçici kurtarma çalışmaları sadece dokuz cesedi ortaya çıkardı.

Kurtarma çalışmaları durdurulduğu için felaketin gerçek bilançosu muhtemelen hiçbir zaman bilinemeyecek.

Papua Yeni Gine'de heyelan: Cenaze arama çalışmaları durduruldu - 5

"EN KÖTÜ VE EN BÜYÜK TOPRAK KAYMASI"

Yetkililer çalışmaların durdurulmasının ardından, “Bu aşamada olay yerinde olmak çok tehlikeli. Bu bölgenin gördüğü en kötü ve en büyük toprak kayması” açıklamasında bulundu.

Papua Yeni Gine dünyanın afetlere en açık bölgelerinden biridir ve dağlık bölgelerinde toprak kaymaları son derece yaygındır.

Papua Yeni Gine'de heyelan: Cenaze arama çalışmaları durduruldu - 6

YAKIN GELECEKTE DAHA BÜYÜK HEYELAN RİSKİ

Papua Yeni Gine'nin madencilik ve jeolojik tehlikeler departmanı, “yakın gelecekte” bölgede “daha fazla toprak kayması olasılığının yüksek olduğu” uyarısında bulundu.

Kurtarma çalışmalarının başka bir toprak kaymasına neden olabileceği ve köylülerin tahliyesinin “pazarlık konusu yapılmaması” gerektiği vurgulandı.

Papua Yeni Gine'de heyelan: Cenaze arama çalışmaları durduruldu - 7

BÖLGEYE YARDIM ULAŞMIYOR

Çevredeki topluluklar risk nedeniyle tahliye edildi ve birçoğu yakındaki “bakım merkezlerine” sığındı.

Hayatta kalmak için ajanslardan ya da dost ülkelerden gelen yardımlara bel bağlamış durumdalar.

Papua Yeni Gine'de heyelan: Cenaze arama çalışmaları durduruldu - 8

ENKAZ ALTINDAKİLER İÇİN ANMA TÖRENİ

Yardım çabaları, bölgenin uzak konumu, yakınlardaki kabile şiddeti ve ana yol bağlantılarını kesen heyelan hasarı nedeniyle ciddi şekilde engellenmiş durumda.

“Enkaz altında kalanlar” için bir anma töreni konusunda görüşmeler sürüyor.

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