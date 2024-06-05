Papua Yeni Gine'de heyelan: Cenaze arama çalışmaları durduruldu

9 CESET ÇIKARILDI

Papua Yeni Gine hükümeti, Enga eyaletindeki uzak bir topluluğu yutan 600 metre genişliğindeki toprak ve kayalardan oluşan yığına 2 bin kişinin gömülmüş olabileceğini tahmin ediyor.

Yerel sağlık yetkililerine göre, geçici kurtarma çalışmaları sadece dokuz cesedi ortaya çıkardı.

Kurtarma çalışmaları durdurulduğu için felaketin gerçek bilançosu muhtemelen hiçbir zaman bilinemeyecek.