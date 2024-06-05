Papua Yeni Gine'de heyelan: Cenaze arama çalışmaları durduruldu
Güney Pasifik ülkesi Papua Yeni Gine'de geçtiğimiz günlerde büyük bir toprak kayması felaketi gerçekleşti. Hükümet, 2 binden fazla bölge sakininin toprak altında kaldığını açıkladı. Yetkililer toprak altında kalan yüzlerce köylünün cenazesini çıkarma çalışmalarının durdurulduğunu duyurdu. Ordu, kurtarma operasyonlarını “çok tehlikeli” olarak nitelendirdi. Heyelanın gerçekleştiği dağlık arazi "girilmez bölge" ilan edildi.
CENAZE ARAMA ÇALIŞMALARI DURDU
Papua Yeni Gine'de heyelan felaketi yaklaşık 2 bin kişiyi toprak altında bıraktı.
Toprak altında kalmasından korkulan yüzlerce köylünün cenazesinin çıkarılmayacağını açıklayan ordu, kurtarma operasyonlarını “çok tehlikeli” olarak nitelendirdi.