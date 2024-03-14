Pi Günü nedir, ne zaman kutlanır? Pi sayısı kaç? (14 Mart Pi Günü tarihçesi)
Her yıl 14 Mart tarihinde kutlanan Dünya Pi Günü, sosyal medya birçok kişi tarafından merak ediliyor. Matematik derslerinde sıkça karşılaşılan pi sayısının ne olduğu ve kaç olduğu sorgulanıyor. Peki, Pi Günü nedir, pi sayısı kaç? İşte 14 Mart Pi Günü tarihçesi.
14 Mart Dünya Pi Günü tarihi, sosyal medya kullanıcıları tarafından araştırılmaya başladı. Pi Günü, ünlü matematik sabiti π sayısının anısına özel kabul edilmiştir ve her yıl 14 Mart tarihinde saat 1.59 itibarıyla kutlanmaktadır. Bunun sebebi ise Amerikan tarih formatında bu günün 3.14'ün 1.59 olarak geçmesi ve bunun pi sayısının en yaygın kullanımını anımsatmasıdır.