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Pi Günü nedir, ne zaman kutlanır? Pi sayısı kaç? (14 Mart Pi Günü tarihçesi)

Her yıl 14 Mart tarihinde kutlanan Dünya Pi Günü, sosyal medya birçok kişi tarafından merak ediliyor. Matematik derslerinde sıkça karşılaşılan pi sayısının ne olduğu ve kaç olduğu sorgulanıyor. Peki, Pi Günü nedir, pi sayısı kaç? İşte 14 Mart Pi Günü tarihçesi.

Pi Günü nedir, ne zaman kutlanır? Pi sayısı kaç? (14 Mart Pi Günü tarihçesi) - 1

14 Mart Dünya Pi Günü tarihi, sosyal medya kullanıcıları tarafından araştırılmaya başladı. Pi Günü, ünlü matematik sabiti π sayısının anısına özel kabul edilmiştir ve her yıl 14 Mart tarihinde saat 1.59 itibarıyla kutlanmaktadır. Bunun sebebi ise Amerikan tarih formatında bu günün 3.14'ün 1.59 olarak geçmesi ve bunun pi sayısının en yaygın kullanımını anımsatmasıdır.

DÜNYA HABERLERİ

Pi Günü nedir, ne zaman kutlanır? Pi sayısı kaç? (14 Mart Pi Günü tarihçesi) - 2

Pİ SAYISI KAÇ?

Pi sayısı için en yaygın yaklaşım 3,14'tür. Gerçek değeri ise 3,141592653589793238462643383... şeklinde devam etmektedir.

Çemberin çevresinin ve alanın hesaplanması başta olmak üzere matematik, geometri ve fizik gibi bilimlerde büyük bir öneme sahiptir.

Pi Günü nedir, ne zaman kutlanır? Pi sayısı kaç? (14 Mart Pi Günü tarihçesi) - 3

Pİ GÜNÜ TARİHİ

Pi Günü'nün bilinen ilk resmi ya da büyük ölçekli kutlanması Larry Shaw ve diğer çalışanlar ile birlikte tarafından 1988'de, Shaw'ın fizikçi olarak çalıştığı, San Francisco Exploratorium'da gerçekleşmiştir.

12 Mart 2009'da ABD Temsilciler Meclisi, 14 Mart 2009 tarihini Ulusal Pi Günü ilan etti.

2010 Pi Günü için Google, "Google" sözcüğünü çemberler ve pi sembolü içeren çizimlerle şekillendirerek ana sayfasında yayınladı.

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