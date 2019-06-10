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Polisi şaşkına uğratan uyuşturucu sevkiyatı: 1 ton yakalandı

DHA

İspanya’da polisin düzenlediği operasyon sonucu sahte taşların içine saklanmış yaklaşık 1 ton uyuşturucu ele geçirildi. Olayla ilgili 11 kişi gözaltına alındı.

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    İspanya’da vergi dairesi ve polisin gerçekleştirdiği ortak operasyonda, Madrid bölgesinde bulunan Humanes kasabasındaki bir depoda yaklaşık 1 ton uyuşturucu, paketler halinde sahte taşların içine saklanmış halde bulundu.
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    Uyuşturucuyu ülkeye sokmaya çalışan 11 kişi gözaltına alındı.
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    Polisin paylaştığı görüntülerde, polislerin içine uyuşturucu gizlenmiş sahte taşları kırdığı görüldü.
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    Kırılan taşların içinden her birinde 1 kilodan fazla uyuşturucu bulunan 785 paket ele geçirildi.
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    Polisin yaptığı açıklamada, gözaltına alınan kişilerin Kolombiya ve Venezuela vatandaşlarından oluşan bir çetenin parçası olduğu belirtildi.
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    Ayrıca, çetenin, İspanya’dan içeri soktukları uyuşturucuyu Avrupa’nın tamamına dağıtmayı planladığı da belirtildi.
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