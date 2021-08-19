Polonya'nın "Ölüm Vadisi"nde yeni keşif: Naziler tarafından yakılan yüzlerce kurbana ait kemikler ve eşyalar ortaya çıkarıldı

Arkeologlar, İkinci Dünya Savaşı'nda 35 bin sivilin Naziler tarafından katledildiği ve "Ölüm Vadisi" olarak tarihe geçen Polonya'nın Pomeranya eyaletinde çarpıcı bir keşif yaptı. Uzmanlar yüzlerce yakılmış insan kemiğinin yanı sıra, alyans mermi ve saat gibi kişisel eşyaları da ortaya çıkardı. Söz konusu keşif, Nazilerin işlediği savaş suçlarının boyutunun daha iyi anlaşılmasıyla birlikte, kayıp kurbanların kimliğinin belirlenmesini de sağlıyor.

ntv.com.tr 19.08.2021 - 12:51

Polonya'nın "Ölüm Vadisi"nde yeni keşif: Naziler tarafından yakılan yüzlerce kurbana ait kemikler ve eşyalar ortaya çıkarıldı - 1

YAKLAŞIK 35 BİN SİVİL KATLEDİLDİ

İkinci Dünya Savaşı'nın ilk aylarında, Nazi askerleri ülkeyi işgal ettikten kısa bir süre sonra Pomeranya eyaletinde 30 bin ile 35 bin arasında Polonyalı sivili infaz etti.
Polonya'nın "Ölüm Vadisi"nde yeni keşif: Naziler tarafından yakılan yüzlerce kurbana ait kemikler ve eşyalar ortaya çıkarıldı - 2

NAZİLER, SAVAŞ SUÇLARINI GİZLEMEK İÇİN KURBANLARI MEZARDAN ÇIKARIP YAKMAK İÇİN GERİ DÖNDÜ

Bu cinayetlerin yeri yerel olarak 'Ölüm Vadisi' adını aldı ve 1945'te savaşın bitiminden önce Naziler suçlarını gizlemek için kurbanları mezardan çıkarıp yakmak için geri döndü.
Polonya'nın "Ölüm Vadisi"nde yeni keşif: Naziler tarafından yakılan yüzlerce kurbana ait kemikler ve eşyalar ortaya çıkarıldı - 3

Nazilerin korkunç eylemlerini gizleme çabalarına rağmen, Varşova'daki Polonya Bilimler Akademisi'nden uzmanlar, katliamlara dair bol miktarda kanıt ortaya çıkardı. Uzmanlardan oluşan ekip, neler olduğuna dair kanıt toplamak için arşivleri inceledi, yerel halkla birlikte çalıştı ve bölgede arkeolojik araştırmalar yaptı.

Polonya'nın "Ölüm Vadisi"nde yeni keşif: Naziler tarafından yakılan yüzlerce kurbana ait kemikler ve eşyalar ortaya çıkarıldı - 4

KURBANLARA AİT YAKILMIŞ VÜCUT KALINTILARI VE YÜZLERCE EŞYA BULUNDU

Bu katliamların gerçekleştiği en az 400 lokasyondan biri olan 'Ölüm Vadisi'nde çalışan arkeologlar, toplu bir mezarın yanı sıra kurbanlara ait alyans ve mermi gibi yüzlerce eşyayı ortaya çıkardı.

Polonya'nın "Ölüm Vadisi"nde yeni keşif: Naziler tarafından yakılan yüzlerce kurbana ait kemikler ve eşyalar ortaya çıkarıldı - 5

Bununla birlikte, Ölüm Vadisi'ne adını veren savaş suçları, Nazilerin 1939'un sonlarından 1940'ların başlarına kadar Piasńica köyü çevresindeki bölgede 12 bin  sivili infaz ettiği koordineli bir kampanyanın parçasıydı ve buna benzer birçok toplu katliamdan sadece biriydi.

Polonya'nın "Ölüm Vadisi"nde yeni keşif: Naziler tarafından yakılan yüzlerce kurbana ait kemikler ve eşyalar ortaya çıkarıldı - 6

Polonya Bilimler Akademisi'nden Antiqity dergisinde yayımlanan çalışmanın baş yazarı Dr. Dawid Kobiałka ve diğer araştırmacılar, bu olaylar hakkında daha fazla bilgi edinmek için yerel toplulukla birlikte çalışan arşiv materyallerini de araştırdı.

Polonya'nın "Ölüm Vadisi"nde yeni keşif: Naziler tarafından yakılan yüzlerce kurbana ait kemikler ve eşyalar ortaya çıkarıldı - 7

GİZLENEN 168 KURBANIN KALINTISI BULUNDU

Dr. Kobiałka, "Ölüm Vadisi yakınlarında yaşayan bir çocukken, orada arkadaşlarımla oynardım. Üç yıl önce 500 Polonyalıdan oluşan bir toplu mezar keşfettim.Savaştan sonra, bölgede 168 kurbanın kalıntıları ortaya çıkarıldı ve yerel bilgiler, 1945'te suçlarını örtbas etmek için geldiklerinde Naziler tarafından bulunmamış olan birkaç başka toplu mezarın kaldığını ileri gösterdi” diye konuştu.

Polonya'nın "Ölüm Vadisi"nde yeni keşif: Naziler tarafından yakılan yüzlerce kurbana ait kemikler ve eşyalar ortaya çıkarıldı - 8

BULUNAN ALYANS, SAHİBİNİN AİLESİNE ULAŞTIRILACAK

Dr. Kobiałka  savaş suçları hakkında daha fazla bilgi edinmek için Ölüm Vadisi’ne geri döndüğünü belirterek, "Bulunan en önemli eserler arasında bir kadının alyansı vardı. Polonya Ulusal Anma Enstitüsü'nden doktor Dariusz Burczyk tarafından Irena Szydłowska'ya ait olduğu belirlendi” dedi.

Diğer taraftan Kobiałka, Szydłowska'nın ailesine alyansın bulunduğuna dair bilgi verildiğini ve en kısa sürede yüzüğün onlara verileceğini söyledi.  

Polonya'nın "Ölüm Vadisi"nde yeni keşif: Naziler tarafından yakılan yüzlerce kurbana ait kemikler ve eşyalar ortaya çıkarıldı - 9

KAYIP İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI KURBANLARININ KİMLİKLERİNİ ORTAYA ÇIKACAK

Öte yandan, yeni çalışma 1945’te yaşanan  katliamlarından birinin Polonya direnişine katılan  kurbanların kimliklerine ışık tutmaya yardımcı oluyor.

Polonya'nın "Ölüm Vadisi"nde yeni keşif: Naziler tarafından yakılan yüzlerce kurbana ait kemikler ve eşyalar ortaya çıkarıldı - 10
Dr Kobiałka, "Ölüm Vadisi'nde öldürülen daha fazla kurbanın yakında tespit edileceğine ve ailelerinin, sevdiklerine gerçekte ne olduğu konusunda bilgilendirileceğine inanıyoruz. Çalışmamızın en önemli sonucu Kurbanların yakılmış kemiklerinin keşfedilmesi.
Polonya'nın "Ölüm Vadisi"nde yeni keşif: Naziler tarafından yakılan yüzlerce kurbana ait kemikler ve eşyalar ortaya çıkarıldı - 11

"FAİLLER ÖLMÜŞ OLSALAR DA SUÇLARI ASLA UNUTULMAYACAK"

Ölüm Vadisi'ndeki keşifler, Polonya'daki Ulusal Anma Enstitüsü tarafından katliamdan sorumlu olanlara karşı resmi bir kovuşturma davası açılmasıyla sonuçlandı. Failler büyük ihtimalle ölmüş olsalar da suçları unutulmayacak” dedi.

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