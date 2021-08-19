Polonya'nın "Ölüm Vadisi"nde yeni keşif: Naziler tarafından yakılan yüzlerce kurbana ait kemikler ve eşyalar ortaya çıkarıldı

BULUNAN ALYANS, SAHİBİNİN AİLESİNE ULAŞTIRILACAK

Dr. Kobiałka savaş suçları hakkında daha fazla bilgi edinmek için Ölüm Vadisi’ne geri döndüğünü belirterek, "Bulunan en önemli eserler arasında bir kadının alyansı vardı. Polonya Ulusal Anma Enstitüsü'nden doktor Dariusz Burczyk tarafından Irena Szydłowska'ya ait olduğu belirlendi” dedi.

Diğer taraftan Kobiałka, Szydłowska'nın ailesine alyansın bulunduğuna dair bilgi verildiğini ve en kısa sürede yüzüğün onlara verileceğini söyledi.