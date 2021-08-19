Polonya'nın "Ölüm Vadisi"nde yeni keşif: Naziler tarafından yakılan yüzlerce kurbana ait kemikler ve eşyalar ortaya çıkarıldı

ntv.com.tr 19.08.2021 - 12:51
Nazilerin korkunç eylemlerini gizleme çabalarına rağmen, Varşova'daki Polonya Bilimler Akademisi'nden uzmanlar, katliamlara dair bol miktarda kanıt ortaya çıkardı. Uzmanlardan oluşan ekip, neler olduğuna dair kanıt toplamak için arşivleri inceledi, yerel halkla birlikte çalıştı ve bölgede arkeolojik araştırmalar yaptı.
Bu katliamların gerçekleştiği en az 400 lokasyondan biri olan 'Ölüm Vadisi'nde çalışan arkeologlar, toplu bir mezarın yanı sıra kurbanlara ait alyans ve mermi gibi yüzlerce eşyayı ortaya çıkardı.
Bununla birlikte, Ölüm Vadisi'ne adını veren savaş suçları, Nazilerin 1939'un sonlarından 1940'ların başlarına kadar Piasńica köyü çevresindeki bölgede 12 bin sivili infaz ettiği koordineli bir kampanyanın parçasıydı ve buna benzer birçok toplu katliamdan sadece biriydi.
Polonya Bilimler Akademisi'nden Antiqity dergisinde yayımlanan çalışmanın baş yazarı Dr. Dawid Kobiałka ve diğer araştırmacılar, bu olaylar hakkında daha fazla bilgi edinmek için yerel toplulukla birlikte çalışan arşiv materyallerini de araştırdı.
Dr. Kobiałka, "Ölüm Vadisi yakınlarında yaşayan bir çocukken, orada arkadaşlarımla oynardım. Üç yıl önce 500 Polonyalıdan oluşan bir toplu mezar keşfettim.Savaştan sonra, bölgede 168 kurbanın kalıntıları ortaya çıkarıldı ve yerel bilgiler, 1945'te suçlarını örtbas etmek için geldiklerinde Naziler tarafından bulunmamış olan birkaç başka toplu mezarın kaldığını ileri gösterdi” diye konuştu.
Dr. Kobiałka savaş suçları hakkında daha fazla bilgi edinmek için Ölüm Vadisi’ne geri döndüğünü belirterek, "Bulunan en önemli eserler arasında bir kadının alyansı vardı. Polonya Ulusal Anma Enstitüsü'nden doktor Dariusz Burczyk tarafından Irena Szydłowska'ya ait olduğu belirlendi” dedi.
Diğer taraftan Kobiałka, Szydłowska'nın ailesine alyansın bulunduğuna dair bilgi verildiğini ve en kısa sürede yüzüğün onlara verileceğini söyledi.
Öte yandan, yeni çalışma 1945’te yaşanan katliamlarından birinin Polonya direnişine katılan kurbanların kimliklerine ışık tutmaya yardımcı oluyor.