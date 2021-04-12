Prens Philip'in geride bıraktığı ırkçı ve cinsiyetçi ifadeleriyle dolu mirası

Dünya geçen cuma günü hayatını kaybeden İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth’in eşi Prens Philip için yas tutuyor. Ancak 99 yaşında yaşamını yitiren Philip’in 40 yıldan fazla bir süredir ırkçı, cinsiyetçi veya aşağılayıcı ifadeleri "gaf" olarak nitelendirilip göz ardı edildi. Mirası, İngiliz Milletler Topluluğu üyesi olan birçok Asya ve Afrika ülkesine kullandığı aşağılayıcı ifadeyle gölgelenen Prens Philip hakkında bir akademisyen, "Onun yaptığı eski tür ırkçılığa bir geri dönüştü. Prens Philip’i ülkenin iyi huylu ve sevimli bir amcası olarak resmetmek kesinlikle doğru değil” ifadelerini kullandı. Öte yandan daha önce Prens Harry'nin eşi Meghan Markle, Kraliyet ailesine yaptığı ırkçılık suçlamasıyla gündeme gelmişti.

ntv.com.tr 12.04.2021 - 17:21 | Son Güncelleme : 12.04.2021 - 17:39

Prens Philip'in geride bıraktığı ırkçı ve cinsiyetçi ifadeleriyle dolu mirası - 1

İngiltere Kraliçesi  II. Elizabeth'in eşi Prens Philip, geçen cuma günü vefat etti ve mirası, on yıllarca süren sorunlu ve rastgele ırkçı yorumlarla dolu bir tarihle bulanıklaştı. 

Prens Philip'in geride bıraktığı ırkçı ve cinsiyetçi ifadeleriyle dolu mirası - 2

99 yaşında ölen Philip, İngiliz monarşisi tarihinde en uzun süre hizmet veren eş oldu.  Dünya Vahşi Yaşam Fonu gibi yardım kuruluşlarıyla yaptığı çalışmalarla hatırlanırken, defalarca saldırgan açıklamalar yaptı. 

Prens Philip'in geride bıraktığı ırkçı ve cinsiyetçi ifadeleriyle dolu mirası - 3

IRKÇI İFADELERİ GAF DENİLEREK GEÇİŞTİRİLDİ

Kraliçe ile 1947'de evlenen Edinburgh Dükü, Mayıs 2017'de 95 yaşındayken kamusal yaşamdan emekli oldu, ancak 40 yıldan fazla bir süre önce ırkçı, cinsiyetçi veya aşağılayıcı ifadeleri "gaf" olarak göz ardı edildi. 

Örneğin 1986'da Çin'i ziyaret ederken Pekin'i "korkunç" olarak nitelendirdi. Ayrıca İngiliz öğrencilere şunları söyledi, "Burada daha uzun süre kalırsanız, hepinizin gözü kayacak."

Prens Philip'in geride bıraktığı ırkçı ve cinsiyetçi ifadeleriyle dolu mirası - 4

Bununla birlikte, aynı yıl bir Dünya Vahşi Yaşam Fonu toplantısında konuşan Prens Philip, Çin’in  Kanton bölgesine özgü mutfağı hakkında duyarsız bir yorum yaptı:

"Dört ayağı varsa ve bir sandalye değilse, kanatları varsa ve bir uçak değilse veya yüzüyorsa ve denizaltı değilse, Kantonlular onu yer.”

Prens Philip'in geride bıraktığı ırkçı ve cinsiyetçi ifadeleriyle dolu mirası - 5

"GÖRDÜĞÜN HAYVANLARI YEMEDEN NASIL DAYANDIN"

1988'de Papua Yeni Gine'de doğa yürüyüşü yapan bir öğrenciye ise şunları söyledi: "Gördüğün hayvanları yemeden nasıl dayandın?"

Diğer taraftan Prens Philip, 1994'te Cayman Adaları sakinlerine çoğunun "korsanların soyundan gelip gelmediğini", 2002'de Queensland'deki bir aborjin liderine  "Hala birbirinize mızrak fırlatıyor musunuz?" şeklinde onları küçümseyen sorular sordu.

Prens Philip'in geride bıraktığı ırkçı ve cinsiyetçi ifadeleriyle dolu mirası - 6

"İNGİLTERE'NİN İYİ HUYLU AMCASI DEĞİLDİ"

ngiltere’de yer alan Birmingham City Üniversitesi Siyahi Çalışmaları Profesörü Kehinde Andrews, CNN'e yaptığı açıklamada, "Prens Philip’in yaptığı eski tür ırkçılığa bir geri dönüştü. Onu ülkenin  iyi huylu, sevimli bir amcası olarak resmetmek kesinlikle doğru değil” ifadelerini kullandı.

Prens Philip'in geride bıraktığı ırkçı ve cinsiyetçi ifadeleriyle dolu mirası - 7

SIK SIK CİNSİYETÇİ YORUMLAR DA YAPTI

Öte yandan Prens Philip ayrıca birçok cinsiyetçi yorumda da bulundu. 1984’te kendisine hediye veren Kenyalı bir kadına dış görünüşünden ötürü   "Sen bir kadınsın, değil mi?"  dedi. 1988'de ise  Mashable adlı dergiye yaptığı yorumda "Bir seks işçisi ile görüşmenin bir eş sahibi olmak kadar ahlaklı bir durum olduğunu düşünmüyorum, ancak ikisi de aynı işe yarıyor” değerlendirmesinde bulundu.

Prens Philip'in geride bıraktığı ırkçı ve cinsiyetçi ifadeleriyle dolu mirası - 8

14 YAŞINDAKİ ÇOCUĞU İŞARET EDEREK UYUŞTURUCU İMASINDA BULUNDU

2009 yılına gelindiğinde Prens Philip, bir gece kulübünde çalıştığını söyleyen kadın bir denizcilik öğrencisiyle tanıştı.. Prens Philip ise "Bu bir striptiz kulübü mü?" şeklinde yanıt verdi.

Bununla birlikte Prens Philip’in yorumları genellikle saldırgandı. 2002'de Bangladeşli bir gençlik kulübünün 14 yaşındaki bir üyesine işaret ederek  "Peki burada kim uyuşturucu kullanıyor? O uyuşturucu kullanıyormuş gibi görünüyor" dedi.

Prens Philip'in geride bıraktığı ırkçı ve cinsiyetçi ifadeleriyle dolu mirası - 9

Ayrıca Nijerya Cumhurbaşkanına, geleneksel bir cüppe giymiş olduğu için "yatmaya hazır" gibi göründüğünü belirtti.

Son olarak Philip ayrıca astronot olmak isteyen 13 yaşındaki bir çocuğa biraz kilo vermesi gerektiğini söyledi.

Prens Philip'in geride bıraktığı ırkçı ve cinsiyetçi ifadeleriyle dolu mirası - 10

MEGHAN MARKLE DAHA ÖNCE IRKÇILIK SUÇLAMASI YAPTI

Öte yandan, Prens Harry’nin  sorunlu yorumları, Prens Harry ve Meghan Markle’ın, Oprah Winfrey'e aile üyelerinin, oğulları  Archie'nin sahip olacağı cilt tonu konusunda endişelendiğini söyledikten sonra, Kraliyet ailesindeki ırksal duyarlılığın gündemde olduğu bir  zamanda ortaya çıktı.. Ancak, Markle bu yorumu kimin yaptığını söylemedi. 

Diğer taraftan Prens Harry ve Markle, ölüm haberi  duyurulduktan sonra Prens Philip'e saygılarını sunarak, "Majesteleri Edinburgh Dükü'nün sevgi dolu anısına. Hizmetiniz için teşekkürler ... Çok özleneceksiniz” mesajını paylaştı. 

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