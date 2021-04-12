Prens Philip'in geride bıraktığı ırkçı ve cinsiyetçi ifadeleriyle dolu mirası

IRKÇI İFADELERİ GAF DENİLEREK GEÇİŞTİRİLDİ

Kraliçe ile 1947'de evlenen Edinburgh Dükü, Mayıs 2017'de 95 yaşındayken kamusal yaşamdan emekli oldu, ancak 40 yıldan fazla bir süre önce ırkçı, cinsiyetçi veya aşağılayıcı ifadeleri "gaf" olarak göz ardı edildi.

Örneğin 1986'da Çin'i ziyaret ederken Pekin'i "korkunç" olarak nitelendirdi. Ayrıca İngiliz öğrencilere şunları söyledi, "Burada daha uzun süre kalırsanız, hepinizin gözü kayacak."