Prens Philip'in geride bıraktığı ırkçı ve cinsiyetçi ifadeleriyle dolu mirası

ntv.com.tr 12.04.2021 - 17:21 | Son Güncelleme : 12.04.2021 - 17:39
İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in eşi Prens Philip, geçen cuma günü vefat etti ve mirası, on yıllarca süren sorunlu ve rastgele ırkçı yorumlarla dolu bir tarihle bulanıklaştı.
99 yaşında ölen Philip, İngiliz monarşisi tarihinde en uzun süre hizmet veren eş oldu. Dünya Vahşi Yaşam Fonu gibi yardım kuruluşlarıyla yaptığı çalışmalarla hatırlanırken, defalarca saldırgan açıklamalar yaptı.
Kraliçe ile 1947'de evlenen Edinburgh Dükü, Mayıs 2017'de 95 yaşındayken kamusal yaşamdan emekli oldu, ancak 40 yıldan fazla bir süre önce ırkçı, cinsiyetçi veya aşağılayıcı ifadeleri "gaf" olarak göz ardı edildi.
Örneğin 1986'da Çin'i ziyaret ederken Pekin'i "korkunç" olarak nitelendirdi. Ayrıca İngiliz öğrencilere şunları söyledi, "Burada daha uzun süre kalırsanız, hepinizin gözü kayacak."
Bununla birlikte, aynı yıl bir Dünya Vahşi Yaşam Fonu toplantısında konuşan Prens Philip, Çin’in Kanton bölgesine özgü mutfağı hakkında duyarsız bir yorum yaptı:
"Dört ayağı varsa ve bir sandalye değilse, kanatları varsa ve bir uçak değilse veya yüzüyorsa ve denizaltı değilse, Kantonlular onu yer.”
1988'de Papua Yeni Gine'de doğa yürüyüşü yapan bir öğrenciye ise şunları söyledi: "Gördüğün hayvanları yemeden nasıl dayandın?"
Diğer taraftan Prens Philip, 1994'te Cayman Adaları sakinlerine çoğunun "korsanların soyundan gelip gelmediğini", 2002'de Queensland'deki bir aborjin liderine "Hala birbirinize mızrak fırlatıyor musunuz?" şeklinde onları küçümseyen sorular sordu.
ngiltere’de yer alan Birmingham City Üniversitesi Siyahi Çalışmaları Profesörü Kehinde Andrews, CNN'e yaptığı açıklamada, "Prens Philip’in yaptığı eski tür ırkçılığa bir geri dönüştü. Onu ülkenin iyi huylu, sevimli bir amcası olarak resmetmek kesinlikle doğru değil” ifadelerini kullandı.
Öte yandan Prens Philip ayrıca birçok cinsiyetçi yorumda da bulundu. 1984’te kendisine hediye veren Kenyalı bir kadına dış görünüşünden ötürü "Sen bir kadınsın, değil mi?" dedi. 1988'de ise Mashable adlı dergiye yaptığı yorumda "Bir seks işçisi ile görüşmenin bir eş sahibi olmak kadar ahlaklı bir durum olduğunu düşünmüyorum, ancak ikisi de aynı işe yarıyor” değerlendirmesinde bulundu.
2009 yılına gelindiğinde Prens Philip, bir gece kulübünde çalıştığını söyleyen kadın bir denizcilik öğrencisiyle tanıştı.. Prens Philip ise "Bu bir striptiz kulübü mü?" şeklinde yanıt verdi.
Bununla birlikte Prens Philip’in yorumları genellikle saldırgandı. 2002'de Bangladeşli bir gençlik kulübünün 14 yaşındaki bir üyesine işaret ederek "Peki burada kim uyuşturucu kullanıyor? O uyuşturucu kullanıyormuş gibi görünüyor" dedi.
Ayrıca Nijerya Cumhurbaşkanına, geleneksel bir cüppe giymiş olduğu için "yatmaya hazır" gibi göründüğünü belirtti.
Son olarak Philip ayrıca astronot olmak isteyen 13 yaşındaki bir çocuğa biraz kilo vermesi gerektiğini söyledi.
Öte yandan, Prens Harry’nin sorunlu yorumları, Prens Harry ve Meghan Markle’ın, Oprah Winfrey'e aile üyelerinin, oğulları Archie'nin sahip olacağı cilt tonu konusunda endişelendiğini söyledikten sonra, Kraliyet ailesindeki ırksal duyarlılığın gündemde olduğu bir zamanda ortaya çıktı.. Ancak, Markle bu yorumu kimin yaptığını söylemedi.
Diğer taraftan Prens Harry ve Markle, ölüm haberi duyurulduktan sonra Prens Philip'e saygılarını sunarak, "Majesteleri Edinburgh Dükü'nün sevgi dolu anısına. Hizmetiniz için teşekkürler ... Çok özleneceksiniz” mesajını paylaştı.