Putin "gri kardinal" Surkov'u kovdu



Putin'in Rusya'da iktidarda kalmasının arkasındaki isim olarak tanınan ve gizli danışman olduğu için "gri kardinal" lakabıyla bilinen Vladislav Surkov görevden uzaklaştırıldı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ülkede iktidarını sağlamlaştırmasının mimarı olarak bilinen Vladislav Surkov sürpriz bir şekilde görevi bıraktı.

Putin'in gizli danışmanı olduğu için "gri kardinal" olarak bilinen Surkov, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı uyguladığı politikalardan da sorumluydu. Şubat ayı başında Putin'e yakınlığıyla bilinen Dimitri Kozak, Ukrayna politikalarından sorumlu olarak atanmıştı.

Putin tarafından görevden uzaklaştırılan Surkov'la ilgili Kremlin'den bir açıklama yapıldı.

Ancak açıklamada Surkov'un görevlerinden el çektirilmesiyle ilgili herhangi bir neden belirtilmedi. Surkov'un herhangi bir göreve getirilip getirilmediğiyle ilgili bir bilgi de paylaşılmadı.

Putin'i kapalı kapılar arkasında etkileyebilen kişilerden biri olarak tanınan Surkov, seçim zaferlerinin arkasındaki isim olarak biliniyordu.

Uzun yıllar Putin'e en yakın isim olarak bilinen Surkov'un yıldızı 2011 yılında başbakan yardımcısı olarak atanmasıyla solmaya başladı.

Surkov, 2013 yılında Ukrayna ve eski Sovyet ülkeleriyle ilişkilerden sorumlu olarak atandı.