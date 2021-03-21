Putin, hafta sonu tatilinde Savunma Bakanı ile Sibirya’da

Rusya Devlet Başkanı Putin, hafta sonunu Savunma Bakanı Shoigu ile birlikte Sibirya’da geçiriyor. Kremlin, Putin ve Shoigu'nun arazi aracı kullandığını ve Sibirya taygasında yürüdüğünü belirtti.

DHA 21.03.2021 - 15:32

Putin, hafta sonu tatilinde Savunma Bakanı ile Sibirya’da - 1
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, hafta sonunu Savunma Bakanı Sergei Shoigu ile birlikte Sibirya’da geçiriyor.
Putin, hafta sonu tatilinde Savunma Bakanı ile Sibirya’da - 2
Kremlin’den yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in hafta sonunu Sibirya’da geçirdiği bildirildi. Başkan Putin’e Savunma Bakanı Sergei Shoigu’nun eşlik ettiği ifade edildi.
Putin, hafta sonu tatilinde Savunma Bakanı ile Sibirya’da - 3
Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov ise basına yaptığı açıklamada, hafta sonunu Sibirya bölgesinde geçiren Başkan Putin ve Bakan Shoigu'nun arazi aracı kullandığını ve Sibirya taygasında yürüdüğünü belirtti.
Putin, hafta sonu tatilinde Savunma Bakanı ile Sibirya’da - 4
Ayrıca Bakan Shoigu'nun, Başkan Putin'e ahşap el sanatları ile uğraştığı atölyesini gezdirdiği ifade edildi.
Putin, hafta sonu tatilinde Savunma Bakanı ile Sibirya’da - 5
Putin, hafta sonu tatilinde Savunma Bakanı ile Sibirya’da - 6
Putin, hafta sonu tatilinde Savunma Bakanı ile Sibirya’da - 7
Putin, hafta sonu tatilinde Savunma Bakanı ile Sibirya’da - 8
Putin, hafta sonu tatilinde Savunma Bakanı ile Sibirya’da - 9
Putin, hafta sonu tatilinde Savunma Bakanı ile Sibirya’da - 10
Putin, hafta sonu tatilinde Savunma Bakanı ile Sibirya’da - 11

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