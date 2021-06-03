Putin ile dans eden Avusturyalı eski bakan, Rus petrol devinde yönetim kurulu üyesi oldu

ntv.com.tr - AFP 03.06.2021 - 11:02 | Son Güncelleme : 03.06.2021 - 11:03
Avusturya’nın eski dışişleri Karin Kneissl, Ağustos 2018'de ülkenin güneydoğusundaki Steiermark eyaletindeki yer alan Gamlitz kentinde düzenlediği düğününe Rus Devlet Başkanı Vladimir Putin’i davet etmişti.
Ancak Kneissl, 2019'da hükümetten ayrıldıktan sonra, geçen yıl Rusya’nın propaganda kanalı olarak görülen Russia Today’de konuk köşe yazarı oldu. Ardındann Kneissl, bu yılın Mart ayındaki adaylığının ardından Rosneft’in yıllık genel kurul toplantısından sonra yaptığı açıklamada, şirkete bağımsız bir yönetici olarak katılacağını söyledi.
Bununla birlikte, Kneissl'ın ne kadar kazanacağı bilinmiyor. Ancak, görev süresi boyunca Putin ile arkadaş olan eski Alman şansölyesi Gerhard Schröder'in izinden gidiyor. Schröder, dört yıldır Rosneft'in yönetim kurulu üyesi ve başkanı olarak görev yapıyor ve yıllık 600 bin dolar maaş alıyor.
Diğer taraftan Rusya'dan Almanya'ya doğal gaz götüren Kuzey Akımı boru hattı projesinin ateşli bir destekçisi olan Schröder, siyasi görevden alınmasının ardından haftalar içinde Gazprom'un hissedarlar komitesinin başına geçti. Ardından Gazprom ve Rosneft'te çeşitli görevlerde bulundu.
Rosneft'in yönetim kurulundaki diğer batılı isimler arasında BP’nin CEO’su olan İrlandalı Bernard Looney ve BP'nin eski patronu ABD’li Robert Warren Dudley yer alıyor. Çoğunluk hissesi Rus hükümetine ait olan Rosneft'in CEO'luğunu da yaklaşık otuz yıldır Putin'in yakın müttefiki olan Igor Sechin yürütüyor.