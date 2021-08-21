Putin ile Merkel Moskova'da görüştü

Reuters - Anadolu Ajansı 21.08.2021 - 12:30
İki lider, görüşmenin basına açık kısmında açıklamalarda bulundu.
Putin, Almanya'nın Rusya için Avrupa ve dünyada en önemli ortaklardan biri olduğunu belirterek "Almanya, Çin'den sonra ikinci ticari ve ekonomik ortağımızdır. 2020'de oldukça ciddi bir durgunluğun yaşanmasına rağmen ikili ticaret hacmi yılın ilk yarısında iki kat arttı." dedi.
Merkel'in görevini bırakacağına dikkati çeken Putin, "Yüz yüze görüşmemizi gerektiren birçok konu var. Dolayısıyla bu, sadece bir veda görüşmesi değil ciddi ve iş içerikli bir ziyarettir." ifadesini kullandı.
Başbakan Merkel de Putin ile birçok konuyu ele almak istediğini vurgulayarak "Fikir ayrılıklarının olmasına rağmen birbirimizle konuşmamızın iyi olduğunu düşünüyorum. İleride de temasları sürdürmeye hazırız. İkili ilişkilerden uluslararası konulara kadar konuşacağımız çok şey var." değerlendirmesinde bulundu.
Afganistan'daki duruma da değinen Merkel, "Taliban’ın ülkeyi kontrol altına alması üzücüdür. Ancak bu bir gerçek." dedi.
Merkel, "Taliban, ülkede istediğimizden daha fazla destek aldı. Ancak Taliban ile müzakere etmeye çalışmalıyız. Hayatı tehlikede olanlara da ülkeyi terk etme konusunda yardımcı olmalıyız." diyerek sözlerini tamamladı.