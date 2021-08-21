Putin ile Merkel Moskova'da görüştü

Rusya Devlet Başkanı Putin ile Almanya Başbakanı Merkel, Kremlin Sarayı'nda gerçekleşen görüşmenin basına açık kısmında açıklamalarda bulundu.

Reuters - Anadolu Ajansı 21.08.2021 - 12:30

Putin ile Merkel Moskova'da görüştü - 1

OCAK AYINDAN BU YANA İLK KEZ

Merkel ve Putin, 19 Ocak 2020'de gerçekleşen Libya konulu konferansın ardından ilk kez Kremlin'de bir araya geldi.
Putin ile Merkel Moskova'da görüştü - 2

ÇİÇEKLE KARŞILADI

Rusya lideri Putin, Almanya lideri Merkel'i bir buket çiçekle karşıladı.
Putin ile Merkel Moskova'da görüştü - 3

BASIN AÇIKLAMASI

İki lider, görüşmenin basına açık kısmında açıklamalarda bulundu. 

Putin ile Merkel Moskova'da görüştü - 4

"GÖRÜŞMEMİZ GEREKEN BİRÇOK KONU VAR"

Putin, Almanya'nın Rusya için Avrupa ve dünyada en önemli ortaklardan biri olduğunu belirterek "Almanya, Çin'den sonra ikinci ticari ve ekonomik ortağımızdır. 2020'de oldukça ciddi bir durgunluğun yaşanmasına rağmen ikili ticaret hacmi yılın ilk yarısında iki kat arttı." dedi.

Merkel'in görevini bırakacağına dikkati çeken Putin, "Yüz yüze görüşmemizi gerektiren birçok konu var. Dolayısıyla bu, sadece bir veda görüşmesi değil ciddi ve iş içerikli bir ziyarettir." ifadesini kullandı.

Putin ile Merkel Moskova'da görüştü - 5

"TEMASLARI SÜRDÜRMEYE HAZIRIZ"

Başbakan Merkel de Putin ile birçok konuyu ele almak istediğini vurgulayarak "Fikir ayrılıklarının olmasına rağmen birbirimizle konuşmamızın iyi olduğunu düşünüyorum. İleride de temasları sürdürmeye hazırız. İkili ilişkilerden uluslararası konulara kadar konuşacağımız çok şey var." değerlendirmesinde bulundu.

Putin ile Merkel Moskova'da görüştü - 6

"TALİBAN İLE MÜZAKERE ETMEYE ÇALIŞMALIYIZ"

Afganistan'daki duruma da değinen Merkel,  "Taliban’ın ülkeyi kontrol altına alması üzücüdür. Ancak bu bir gerçek." dedi.

Merkel, "Taliban, ülkede istediğimizden daha fazla destek aldı. Ancak Taliban ile müzakere etmeye çalışmalıyız. Hayatı tehlikede olanlara da ülkeyi terk etme konusunda yardımcı olmalıyız." diyerek sözlerini tamamladı. 

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