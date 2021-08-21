Putin ile Merkel Moskova'da görüştü

"GÖRÜŞMEMİZ GEREKEN BİRÇOK KONU VAR"

Putin, Almanya'nın Rusya için Avrupa ve dünyada en önemli ortaklardan biri olduğunu belirterek "Almanya, Çin'den sonra ikinci ticari ve ekonomik ortağımızdır. 2020'de oldukça ciddi bir durgunluğun yaşanmasına rağmen ikili ticaret hacmi yılın ilk yarısında iki kat arttı." dedi.

Merkel'in görevini bırakacağına dikkati çeken Putin, "Yüz yüze görüşmemizi gerektiren birçok konu var. Dolayısıyla bu, sadece bir veda görüşmesi değil ciddi ve iş içerikli bir ziyarettir." ifadesini kullandı.