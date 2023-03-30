Putin nükleer düğmeye basacak mı? Nobel Barış Ödüllü gazeteci Dmitry Muratov uyardı

Rusya yetkilileri gazetesini kapatmasına rağmen Novaya Gazeta’nın genel yayın yönetmeni Dmitry Muratov susturulmaya karşı direndiğini söyledi.
Nobel Barış Ödülü sahibi olan Muratov, BBC’ye verdiği röportajda Rusya’nın Batı ile olan karşılaşmasında ne kadar ileri gideceğinden endişe ettiğini söyledi.
Muratov, "İki nesil nükleer savaş tehdidi olmadan yaşadı.Ama bu dönem sona erdi. Putin nükleer düğmeye basar mı, basmaz mı? Kim bilir? Hiç kimse bunu bilmiyor. Kesin bir şey söyleyebilecek tek bir kişi yok." dedi.
Bununla birlikte, Rusya'nın Şubat 2022'de Ukrayna'ya tam ölçekli bir saldırı başlatmasından bu yana, Moskova sık sık Batılı ülkelere nükleer tehditte bulundu.
Yüksek rütbeli Rus yetkililer, Ukrayna'yı silahlandıran Batı ülkelerinin Rusya'yı çok fazla zorlamaması gerektiğine dair açıkça işaretler verdi. Birkaç gün önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, taktik nükleer silahları Belarus'ta konuşlandırma planlarını duyurdu.
PUTİN'DEN BATI'YA YENİ GÖZDAĞI: BELARUS'A TAKTİK NÜKLEER SİLAH KONUŞLANDIRACAĞIZ
Ardından, Putin’în en yakın yardımcılarından biri olan Nikolai Patrushev, Rusya'nın "ABD dahil herhangi bir düşmanı yok edebilecek modern benzersiz bir silaha sahip olduğu” konusunda uyardı.
Muratov, bu durumun ciddiye alınması gereken bir durum olduğunu belirterek, “ "Devlet propaganda aracılığıyla insanların nükleer savaşın kötü bir şey olmadığını düşünmeye hazırlanmaları sağlanıyor.
"Burada televizyon kanallarında nükleer savaş ve nükleer silahlar, bir evcil hayvan maması reklamı gibi teşvik ediliyor. ‘Bir füze, başka bir füze, başka bir tür füze aldık’ diye duyuruyorlar. İngiltere ve Fransa'yı hedef alma hakkında konuşuyorlar; Amerika'yı çalkalayan bir nükleer tsunamiden bahsediyorlar. Neden böyle söylüyorlar? Buradaki insanların hazır olması için." diye konuştu.
Diğer taraftan, Rus devlet televizyonunda yakın zamanda, önde gelen bir tartışma programı sunucusu, "Rusya'nın Fransa, Polonya ve Birleşik Krallık topraklarındaki herhangi bir askeri hedefi Rusya için meşru bir hedef olarak ilan etmesi gerektiğini" önerdi. Aynı sunucu, ayrıca "bir adanın stratejik nükleer silahlarla dümdüz edilmesini ve kimsenin yanılsamaya kapılmaması için taktik nükleer silahların denenmesini ya da ateşlenmesini" de teklif etti.
Muratov, Rus televizyonlarındaki devlet propagandasının Rusya'yı bir barış ülkesi, Ukrayna ve Batı'yı ise saldırganlar olarak gösterdiğini ve pek çok Rus’un buna inandığını söyledi.
Muratov, "Rusya'daki insanlar propaganda tarafından kontrol ediliyor. Propaganda bir tür radyasyondur. Sadece Ruslar değil, herkes buna karşı hassastır. Rusya'da propaganda on iki televizyon kanalı, on binlerce gazete, VK (Facebook'un Rus versiyonu) gibi tamamen devlet ideolojisine hizmet eden sosyal medyadan oluşuyor.” dedi.
Ancak, Muratov Rusya’da propaganda ile mücadele eden insanlar da olduğunu söyleyerek şu ifadeleri kullandı:
"Genç neslimiz harika. İyi eğitimli. Yaklaşık bir milyon Rus ülkeyi terk etti. Kalanların çoğu Ukrayna'daki savaşa karşı. Propaganda durur durmaz bu neslin ve sağduyu sahibi diğer herkesin sesini yükselteceğine inanıyorum."
Zaten bunu yapıyorlar. Protesto eden Ruslara karşı yirmi bir bin idari ve ceza davası açıldı. Muhalefet hapiste. Medya kuruluşları kapatıldı. Pek çok aktivist, sivil ve gazeteci yabancı ajan olarak damgalandı.”
Öte yandan, Muratov geçen yıl Nobel Barış ödülünü Ukraynalı çocuk mülteciler için para toplamak üzere açık arttırmaya çıkarmıştı.
Ancak, Muratov, gelecek konusunda pek iyimser olmadığını belirterek, "Rusya ve Ukrayna halkları arasında bir daha asla normal ilişkiler olmayacak. Asla. Ukrayna bu trajediyi kabullenemeyecek. Rusya'da rejimin tüm muhaliflerine karşı siyasi baskı devam edecek."
"Tek umudum genç nesilde; dünyayı düşman olarak değil dost olarak gören, Rusya'nın sevilmesini ve Rusya'nın da dünyayı sevmesini isteyen insanlarda. Umarım bu nesil benden ve Putin'den daha uzun yaşar." dedi.