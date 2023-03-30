Putin nükleer düğmeye basacak mı? Nobel Barış Ödüllü gazeteci Dmitry Muratov uyardı

Diğer taraftan, Rus devlet televizyonunda yakın zamanda, önde gelen bir tartışma programı sunucusu, "Rusya'nın Fransa, Polonya ve Birleşik Krallık topraklarındaki herhangi bir askeri hedefi Rusya için meşru bir hedef olarak ilan etmesi gerektiğini" önerdi. Aynı sunucu, ayrıca "bir adanın stratejik nükleer silahlarla dümdüz edilmesini ve kimsenin yanılsamaya kapılmaması için taktik nükleer silahların denenmesini ya da ateşlenmesini" de teklif etti.