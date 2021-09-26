Putin'den karantina sonrası Sibirya tatili

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin corona virüs temaslısı olduğu için izolasyondaydı. Putin izolasyonunu Sibirya'daki bir doğa gezisiyle sonlandırdı. Rus liderin yanında Savunma Bakanı Sergey Şoygu da vardı.
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NTV Haber - Anadolu Ajansı 26.09.2021 - 13:38
Yakın çevresinde Covid vakaları çıkınca kendini izolasyona alan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Sibirya gezisiyle kısa bir tatil yaptı.
68 yaşındaki Rus lidere Savunma Bakanı Sergey Şoygu da eşlik etti.
Şoygu'yla birlikte balık avına çıkan Putin, dağlık arazide yürüyüş yaptı, gece olduğunda ise kamp ateşi yaktı.
Kremlin'den yapılan açıklamada Putin'in iki doz Sputnik aşısı olduğu ve kendisini oldukça sağlıklı hissettiği belirtildi.
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