Putin'den karantina sonrası Sibirya tatili

Yakın çevresinde Covid vakaları çıkınca kendini izolasyona alan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Sibirya gezisiyle kısa bir tatil yaptı.

68 yaşındaki Rus lidere Savunma Bakanı Sergey Şoygu da eşlik etti.

Şoygu'yla birlikte balık avına çıkan Putin, dağlık arazide yürüyüş yaptı, gece olduğunda ise kamp ateşi yaktı.

Kremlin'den yapılan açıklamada Putin'in iki doz Sputnik aşısı olduğu ve kendisini oldukça sağlıklı hissettiği belirtildi.