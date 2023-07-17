Putin'den Kırım Köprüsü'ne yapılan saldırıya ilişkin açıklama: Elbette karşılık verilecek

Kırım'ı Rusya topraklarına bağlayan Kerç Boğazı Köprüsü'nde gece art arda patlamalar oldu. Rus yetkililer, köprüde iki kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Rusya Devlet Başkanı Putin, "terör saldırısı" olarak nitelediği olaydan Ukrayna'yı sorumlu tuttu. Moskova'nın karşılık vereceğini söyledi.

Putin'den Kırım Köprüsü'ne yapılan saldırıya ilişkin açıklama: Elbette karşılık verilecek - 1

Rus toprakları ile Kırım Yarımadası'nı birbirine bağlayan Kerç Köprüsü, bir yıl içinde ikinci kez hedef alındı. Patlama haberi, sabaha karşı geldi.

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Putin'den Kırım Köprüsü'ne yapılan saldırıya ilişkin açıklama: Elbette karşılık verilecek - 2

Kırım Valisi, "acil durum" nedeniyle köprünün ulaşıma kapatıldığını duyurdu. Köprünün otoyol kısmında hasar oluştuğunu aktardı.

Halka köprüyü kullanmamaları çağrısı yapıldı. Kırımlı yetkililer, yarımadada yeteri kadar yakıt, gıda ve endüstriyel ürün stoğunun olduğunu da duyurdu.

Putin'den Kırım Köprüsü'ne yapılan saldırıya ilişkin açıklama: Elbette karşılık verilecek - 3

RUSYA "TERÖRİST SALDIRI" OLARAK NİTELENDİRDİ

"Acil durumun" ne olduğuna dair açıklamaysa saatler sonra geldi. Rusya, olayı "terörist saldırı" olarak nitelendirdi ve iki insansız deniz aracıyla düzenlendiğini bildirdi.

Rus Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, saldırıyı Kiev rejiminin düzenlediğini söyledi ve "Bu rejim uluslararası organize suç örgütünün tüm özelliklerine sahiptir" dedi.

Ukrayna basınına yansıyan haberlerde de, saldırının arkasında Ukrayna gizli servisi ve donanmasının olduğu belirtildi.

Putin'den Kırım Köprüsü'ne yapılan saldırıya ilişkin açıklama: Elbette karşılık verilecek - 4

SALDIRIDA İKİ KİŞİ ÖLDÜ

Olayda seyir halindeki bir araç da hasar gördü. İki kişi hayatını kaybetti, bir kız çocuğu da yaralandı. Ölenlerin kızın annesiyle babası olduğu belirtildi.

Putin'den Kırım Köprüsü'ne yapılan saldırıya ilişkin açıklama: Elbette karşılık verilecek - 5

PUTİN: KARŞILIK VERİLECEK

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, saldırının Ukrayna tarafından yapıldığını vurgulayarak, "Bu Kiev rejiminin bir başka terör saldırısıdır. Kırım köprüsü askeri sevkiyatlarda kullanılmadığı için bu masum sivillerin öldüğü acımasız saldırının onlar için askeri açıdan da bir anlamı yoktur." ifadesini kullandı.

Putin'den Kırım Köprüsü'ne yapılan saldırıya ilişkin açıklama: Elbette karşılık verilecek - 6

Rusya'nın söz konusu saldırıya yanıt vereceğine işaret eden Putin, "Elbette Rusya'dan bir yanıt gelecek. Savunma Bakanlığı uygun teklifleri hazırlıyor." diye konuştu.

Putin, Kırım köprüsüne ikinci defa saldırı gerçekleştirildiğini vurgulayarak, gerekli güvenlik önlemlerinin alınması konusunda yetkililerden somut öneriler beklediğini de kaydetti.

Putin'den Kırım Köprüsü'ne yapılan saldırıya ilişkin açıklama: Elbette karşılık verilecek - 7

Rusya Ulusal Terörle Mücadele Komitesi, Kırım Köprüsüne gece Ukrayna'ya ait 2 insansız deniz aracıyla saldırı yapıldığını bildirmişti.

Saldırı nedeniyle köprü araç trafiğine kapatılmıştı

Putin'den Kırım Köprüsü'ne yapılan saldırıya ilişkin açıklama: Elbette karşılık verilecek - 8

2014'TE İNŞA EDİLMİŞTİ

Kerç Boğazı'nın iki yakasını birbirine bağlayan köprü, 2014'te Rusya'nın Kırım'ı ilhakının ardından inşa edildi.

Putin'den Kırım Köprüsü'ne yapılan saldırıya ilişkin açıklama: Elbette karşılık verilecek - 9

19 kilometrelik köprü 2018'de Rusya lideri Vladimir Putin tarafından açıldı.

Köprüye, geçtiğimiz ekim ayında, Rusya liderinin 70. doğum gününden bir gün sonra bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi.

Putin'den Kırım Köprüsü'ne yapılan saldırıya ilişkin açıklama: Elbette karşılık verilecek - 10

Köprünün bir bölümü ağır hasar gördü.
Ukrayna saldırının sorumluluğu üstlenmedi ancak Moskova sabotajdan Ukrayna istihbaratını sorumlu tutuyor.

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