Putin'den Kırım Köprüsü'ne yapılan saldırıya ilişkin açıklama: Elbette karşılık verilecek
Kırım'ı Rusya topraklarına bağlayan Kerç Boğazı Köprüsü'nde gece art arda patlamalar oldu. Rus yetkililer, köprüde iki kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Rusya Devlet Başkanı Putin, "terör saldırısı" olarak nitelediği olaydan Ukrayna'yı sorumlu tuttu. Moskova'nın karşılık vereceğini söyledi.
Rus toprakları ile Kırım Yarımadası'nı birbirine bağlayan Kerç Köprüsü, bir yıl içinde ikinci kez hedef alındı. Patlama haberi, sabaha karşı geldi.