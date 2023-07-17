Putin'den Kırım Köprüsü'ne yapılan saldırıya ilişkin açıklama: Elbette karşılık verilecek

RUSYA "TERÖRİST SALDIRI" OLARAK NİTELENDİRDİ

"Acil durumun" ne olduğuna dair açıklamaysa saatler sonra geldi. Rusya, olayı "terörist saldırı" olarak nitelendirdi ve iki insansız deniz aracıyla düzenlendiğini bildirdi.



Rus Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, saldırıyı Kiev rejiminin düzenlediğini söyledi ve "Bu rejim uluslararası organize suç örgütünün tüm özelliklerine sahiptir" dedi.

Ukrayna basınına yansıyan haberlerde de, saldırının arkasında Ukrayna gizli servisi ve donanmasının olduğu belirtildi.