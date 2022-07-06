Putin’in ordusu cepheye göndermek için hapishanelerden 3 bin 100 dolara asker topluyor

“İlk başta, yaklaşık yüzde 20'sinin geri döneceğini söylediler. Sonra ise neredeyse hiç kimsenin geri dönmeyeceğini söylediler” diyen hükümlü akrabası, “Hayatta kalanlara 200 bin ruble (3 bin 100 dolar) ödül ve af sözü verildi. Eğer ölürse, ailesine 5 milyon ruble (77 bin dolar) ödeme sözü verdiler. Ama bunların hepsi söz, kağıda dökülmedi” şeklinde konuştu.