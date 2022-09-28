Putin'in seferberlik ilanının ardından Rusya'dan kaçış sürüyor: Özel jetteki bir koltuk için 500 bin lirayı gözden çıkardılar

Habere göre, özel jet uçuşları sunan şirketler, Rusya'dan tek yönlü uçuş taleplerinde keskin bir artış bildirdi. Ruslar, şu anda özel bir uçakta bir koltuk için 21 bin 500 (yaklaşık 397 bin lira) ile 27 bin dolar (yaklaşık 500 bin lira) arasında ücret ödüyor.