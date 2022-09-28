Putin'in seferberlik ilanının ardından Rusya'dan kaçış sürüyor: Özel jetteki bir koltuk için 500 bin lirayı gözden çıkardılar

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in geçen haftaki kısmi seferberlik ilanının ardından şimdiye kadar 260 bini aşkın Rus ülkeden ayrıldı. Ukrayna'daki cephelerde savaşmak istemeyen askerlik çağındaki Rus erkekler ve aileleri Gürcistan, Kazakistan, Finlandiya ve Moğolistan sınırlarında yoğun kuyruklar oluşturdu. Daha varlıklı Ruslar ise kendilerinden vize istemeyen Türkiye, Ermenistan ve Azerbaycan'a düzenlenen özel uçuşlara yöneldi. Rusların özel jetlerdeki bir koltuk için yaklaşık 27 bin dolar (500 bin lira) ödeme yaptığı aktarıldı.

Putin'in seferberlik ilanının ardından Rusya'dan kaçış sürüyor: Özel jetteki bir koltuk için 500 bin lirayı gözden çıkardılar - 1

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in geçen haftaki kısmi seferberlik ilanı nedeniyle yüz binlerce Rus ülkeyi terk etti. 

Putin'in seferberlik ilanının ardından Rusya'dan kaçış sürüyor: Özel jetteki bir koltuk için 500 bin lirayı gözden çıkardılar - 2

RUSYA'DAN 261 BİN KİŞİ AYRILDI

Askerlik çağındaki Ruslar aileleriyle birlikte  Finlandiya, Gürcistan, Kazakistan ve Moğolistan sınırlarında büyük bir yoğunluk oluşturdu. Novaya Gazeta Europe adlı gazete kısmi seferberlik ilan edildiğinden bu yana Rusya'dan 261 bin kişinin ayrıldığını bildirdi.

Putin'in seferberlik ilanının ardından Rusya'dan kaçış sürüyor: Özel jetteki bir koltuk için 500 bin lirayı gözden çıkardılar - 3

Uluslarararası ajanslara yansıyan fotoğraflarda, Rusların Vishnyovka sınır karakoluna giden otoyol boyunca çadırlar kurduğunu, daha az donanımlı diğerlerinin ise asfaltta uyuduğunu ve kendi kıyafetleriyle derme çatma yataklar yaptığı görüldü.

Putin'in seferberlik ilanının ardından Rusya'dan kaçış sürüyor: Özel jetteki bir koltuk için 500 bin lirayı gözden çıkardılar - 4

TOKAYEV: SEFERBEKLİKTEN KAÇAN RUSLARI GERİ GÖNDERMEYECEĞİZ

Bununla birlikte Kazakistan İçişleri Bakanlığı, geçen hafta 98 bin Rus'un ülkeye girdiğini duyurdu. Bakanlık, seferberlikten kaçmak için ülkeye giren Rusları geri göndermeyeceğini açıkladı. Ruslar Kazakistan'da 90 güne kadar vizesiz kalabiliyorlarken, Kazak Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, yeni gelenlere iyi davranılması gerektiğini vurguladı.

Putin'in seferberlik ilanının ardından Rusya'dan kaçış sürüyor: Özel jetteki bir koltuk için 500 bin lirayı gözden çıkardılar - 5

Tokayev, "Son günlerde Rusya'dan çok sayıda insan bize geliyor. Çoğu umutsuz durum nedeniyle ayrılmak zorunda kalıyor. Onlara iyi bakmalı ve güvenliklerini sağlamalıyız. Bu siyasi ve insani bir meseledir" dedi.

Putin'in seferberlik ilanının ardından Rusya'dan kaçış sürüyor: Özel jetteki bir koltuk için 500 bin lirayı gözden çıkardılar - 6

Öte yandan durumu iyi olmayan Ruslar, Gürcistan, Finlandiya ve Kazakistan sınırlarında yoğunluk oluştururken daha varlıklı Ruslar kaçmanın farklı yollarını arıyor. 

Putin'in seferberlik ilanının ardından Rusya'dan kaçış sürüyor: Özel jetteki bir koltuk için 500 bin lirayı gözden çıkardılar - 7

BİR KOLTUK İÇİN 27 BİN DOLAR

The Guardian'ın haberine göre, Putin'in geçen hafta ülkesinin yedek güçlerini kısmen seferber ettiğini açıklamasının ardından bazı Ruslar, özel jetlerle ülkeden kaçmak için 27 bin dolara (yaklşaık 500 bin lira) kadar para ödüyor.

Putin'in seferberlik ilanının ardından Rusya'dan kaçış sürüyor: Özel jetteki bir koltuk için 500 bin lirayı gözden çıkardılar - 8

Habere göre, özel jet uçuşları sunan şirketler, Rusya'dan tek yönlü uçuş taleplerinde keskin bir artış bildirdi. Ruslar, şu anda özel bir uçakta bir koltuk için 21 bin 500 (yaklaşık 397 bin lira)  ile 27 bin dolar (yaklaşık 500 bin lira) arasında ücret ödüyor.

Putin'in seferberlik ilanının ardından Rusya'dan kaçış sürüyor: Özel jetteki bir koltuk için 500 bin lirayı gözden çıkardılar - 9

TERCİHLERİ TÜRKİYE, ERMENİSTAN VE AZERBAYCAN

The Guardian, Rusların ağırlıklı olarak Türkiye, Ermenistan ve Azerbaycan da dahil olmak üzere vizesiz girişlerine izin veren ülkelere yöneldiğini aktardı. Çünkü daha önce, birçok Avrupa ülkesi, seferberlikten kaçan Rusların girmesine izin vermeyeceklerini açıklamış ve birçoğu Ukrayna savaşı nedeniyle uygulanan yaptırımlar nedeniyle Rus turistleri çoktan engellemişti.

Putin'in seferberlik ilanının ardından Rusya'dan kaçış sürüyor: Özel jetteki bir koltuk için 500 bin lirayı gözden çıkardılar - 10

Your Charter'ın adlı özel uçuş şirketinin yöneticisi Yevgeny Bikov, gazeteye seferberlikten önce Rusya’dan günde yaklaşık 50 talep aldıklarını, ancak bu sayının şimdi günde 5 bine çıktığını söyledi. 

Putin'in seferberlik ilanının ardından Rusya'dan kaçış sürüyor: Özel jetteki bir koltuk için 500 bin lirayı gözden çıkardılar - 11

ÖZEL UÇUŞ TALEBİ 50 KAT ARTTI

Havacılık şirketi FlightWay'in CEO'su Eduard Simonov ise Ruslardan  özel jetlere olan talebin "50 kat arttığını" söyledi ve bu yılın başlarında AB yaptırımlarından sonra talepleri karşılamakta zorlandıklarını da sözlerine ekledi.

Putin'in seferberlik ilanının ardından Rusya'dan kaçış sürüyor: Özel jetteki bir koltuk için 500 bin lirayı gözden çıkardılar - 12

Simonov, "Avrupa'daki tüm özel jet firmaları piyasadan ayrıldı. Şu anda arzdan daha fazla talep var ve fiyatlar altı ay öncesine göre tavan yapıyor" dedi.

Putin'in seferberlik ilanının ardından Rusya'dan kaçış sürüyor: Özel jetteki bir koltuk için 500 bin lirayı gözden çıkardılar - 13

Simonov ayrıca özel jet kiralamayı düşünenlerin yalnızca zenginler olmadığını ve aralarından daha önce hiç özel uçuş yapmamış insanlar" olduğunu da sözlerine ekledi. Simonov, "Biraz fazla parası olan ve kaçmak isteyen çok kişi var" diye ekledi.

Putin'in seferberlik ilanının ardından Rusya'dan kaçış sürüyor: Özel jetteki bir koltuk için 500 bin lirayı gözden çıkardılar - 14

NE OLMUŞTU?

Putin, Ukrayna'da devam eden savaşın  bir sonraki aşamasının bir parçası olarak geçen hafta yedek birliklerin kısmi seferber edildiğini duyurdu. Duyuru, birçok Rus arasında paniğe yol açtı. Google’da Rusya'dan nasıl ayrılacağına ilişkin aramalar artarken, Moskova'dan tek yön uçak biletleri tükendi ve uydu görüntüleri, Rusya sınırları boyunca geçiş noktalarında uzun kuyruklar halinde arabaları gösterdi.

Putin'in seferberlik ilanının ardından Rusya'dan kaçış sürüyor: Özel jetteki bir koltuk için 500 bin lirayı gözden çıkardılar - 15

Öte yandan, askerlik çağındaki erkeklerin Rusya'dan çıkışı devam ederken, sınırların kapanması konusunda Ruslar arasında bir endişe oluştu. Ancak Kremlin'in resmi sözcüsü Dmitry Peskov, sınır kapatmaları hakkında bir plan olmadığını açıkladı. Peskov, "Şu anda bu konuda alınmış bir karar yok" dedi.

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