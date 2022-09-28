Putin'in seferberlik ilanının ardından Rusya'dan kaçış sürüyor: Özel jetteki bir koltuk için 500 bin lirayı gözden çıkardılar

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in geçen haftaki kısmi seferberlik ilanı nedeniyle yüz binlerce Rus ülkeyi terk etti.
Askerlik çağındaki Ruslar aileleriyle birlikte Finlandiya, Gürcistan, Kazakistan ve Moğolistan sınırlarında büyük bir yoğunluk oluşturdu. Novaya Gazeta Europe adlı gazete kısmi seferberlik ilan edildiğinden bu yana Rusya'dan 261 bin kişinin ayrıldığını bildirdi.
Uluslarararası ajanslara yansıyan fotoğraflarda, Rusların Vishnyovka sınır karakoluna giden otoyol boyunca çadırlar kurduğunu, daha az donanımlı diğerlerinin ise asfaltta uyuduğunu ve kendi kıyafetleriyle derme çatma yataklar yaptığı görüldü.
Bununla birlikte Kazakistan İçişleri Bakanlığı, geçen hafta 98 bin Rus'un ülkeye girdiğini duyurdu. Bakanlık, seferberlikten kaçmak için ülkeye giren Rusları geri göndermeyeceğini açıkladı. Ruslar Kazakistan'da 90 güne kadar vizesiz kalabiliyorlarken, Kazak Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, yeni gelenlere iyi davranılması gerektiğini vurguladı.
Tokayev, "Son günlerde Rusya'dan çok sayıda insan bize geliyor. Çoğu umutsuz durum nedeniyle ayrılmak zorunda kalıyor. Onlara iyi bakmalı ve güvenliklerini sağlamalıyız. Bu siyasi ve insani bir meseledir" dedi.
Öte yandan durumu iyi olmayan Ruslar, Gürcistan, Finlandiya ve Kazakistan sınırlarında yoğunluk oluştururken daha varlıklı Ruslar kaçmanın farklı yollarını arıyor.
The Guardian'ın haberine göre, Putin'in geçen hafta ülkesinin yedek güçlerini kısmen seferber ettiğini açıklamasının ardından bazı Ruslar, özel jetlerle ülkeden kaçmak için 27 bin dolara (yaklşaık 500 bin lira) kadar para ödüyor.
Habere göre, özel jet uçuşları sunan şirketler, Rusya'dan tek yönlü uçuş taleplerinde keskin bir artış bildirdi. Ruslar, şu anda özel bir uçakta bir koltuk için 21 bin 500 (yaklaşık 397 bin lira) ile 27 bin dolar (yaklaşık 500 bin lira) arasında ücret ödüyor.
The Guardian, Rusların ağırlıklı olarak Türkiye, Ermenistan ve Azerbaycan da dahil olmak üzere vizesiz girişlerine izin veren ülkelere yöneldiğini aktardı. Çünkü daha önce, birçok Avrupa ülkesi, seferberlikten kaçan Rusların girmesine izin vermeyeceklerini açıklamış ve birçoğu Ukrayna savaşı nedeniyle uygulanan yaptırımlar nedeniyle Rus turistleri çoktan engellemişti.
Your Charter'ın adlı özel uçuş şirketinin yöneticisi Yevgeny Bikov, gazeteye seferberlikten önce Rusya’dan günde yaklaşık 50 talep aldıklarını, ancak bu sayının şimdi günde 5 bine çıktığını söyledi.
Havacılık şirketi FlightWay'in CEO'su Eduard Simonov ise Ruslardan özel jetlere olan talebin "50 kat arttığını" söyledi ve bu yılın başlarında AB yaptırımlarından sonra talepleri karşılamakta zorlandıklarını da sözlerine ekledi.
Simonov, "Avrupa'daki tüm özel jet firmaları piyasadan ayrıldı. Şu anda arzdan daha fazla talep var ve fiyatlar altı ay öncesine göre tavan yapıyor" dedi.
Simonov ayrıca özel jet kiralamayı düşünenlerin yalnızca zenginler olmadığını ve aralarından daha önce hiç özel uçuş yapmamış insanlar" olduğunu da sözlerine ekledi. Simonov, "Biraz fazla parası olan ve kaçmak isteyen çok kişi var" diye ekledi.
Putin, Ukrayna'da devam eden savaşın bir sonraki aşamasının bir parçası olarak geçen hafta yedek birliklerin kısmi seferber edildiğini duyurdu. Duyuru, birçok Rus arasında paniğe yol açtı. Google’da Rusya'dan nasıl ayrılacağına ilişkin aramalar artarken, Moskova'dan tek yön uçak biletleri tükendi ve uydu görüntüleri, Rusya sınırları boyunca geçiş noktalarında uzun kuyruklar halinde arabaları gösterdi.
Öte yandan, askerlik çağındaki erkeklerin Rusya'dan çıkışı devam ederken, sınırların kapanması konusunda Ruslar arasında bir endişe oluştu. Ancak Kremlin'in resmi sözcüsü Dmitry Peskov, sınır kapatmaları hakkında bir plan olmadığını açıkladı. Peskov, "Şu anda bu konuda alınmış bir karar yok" dedi.