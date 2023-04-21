Ramazan Bayramı dünyanın dört bir yanında kutlanıyor: Arnavutluk'tan Rusya'ya bayram kareleri

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de ve diğer illerde bayram namazı kılındı. Başkent Bakü'de camiler sabahın erken saatlerinde itibaren namaz kılmak isteyen vatandaşlarla doldu taştı.
Camilerde yer bulamayan vatandaşlar, namazlarını avlularda ve bahçelerde eda etti.
Ülkenin tarihi ve doğal güzellikleriyle ünlü Şeki kentinin Cuma Mescidi'nde de bayram namazı kılındı. Namaz öncesinde ramazanın ve bayramların önemine dikkati çekilen vaazı dinleyen cemaat namaz sonrasında bayramlaştı.
Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te binlerce kişi bayram namazı için camilere akın etti. Müslümanlar, camilerde yer kalmayınca cami bahçelerini ve sokakları doldurdu. Camilerin bulunduğu cadde ve sokaklar trafiğe kapatıldı.
"Osman Mushafı" olarak bilinen, üzerine Hazreti Osman'ın kanının aktığı ceylan derisine yazılan Kur'an-ı Kerim'in muhafaza edildiği, Taşkent'teki Hazret İmam Külliyesi'ndeki bayram namazını, Özbekistan Müslümanları Dini İdaresi Başkanı Nuriddin Haliknazarov kıldırdı.
Haliknazarov vaazında, bayram günlerinde yaşlı ve hastaların ziyaret edildiğini, küs olanların barıştığını dile getirerek vatandaşların Ramazan Bayramı'nı kutladı.
Namazın ardından ülkenin kalkınması, refah, huzur, tüm dünyada barış ve istikrarı için dua edildi. Ramazan ayı boyunca ülke genelindeki 2 bin 100'den fazla camide teravih namazı kılınırken 1525 camide hatim indirilmişti.
Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev de Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayınlayarak, vatandaşların bayramını tebrik etti.
Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'taki Ertuğrul Gazi Camisi'ne akın eden yüzlerce Müslüman, yer kalmayınca cami bahçeleri ve sokakları doldurdu. Camilerin bulunduğu cadde ve sokaklar trafiğe kapatılırken, cami etraflarında güvenlik önlemleri alındı.
Bayram hutbesinde Müslümanların görev ve sorumlulukları, günahlardan kaçınılması, ramazan ayında yapılan ibadetler ve hayır işlerinin devam ettirilmesi, dinin yaşatılması gerektiği belirtildi.
Bayram namazının ardından ülkenin kalkınması, refah ve huzur, tüm dünyada barış ve istikrar olması için dua edildi.
Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov, Ramazan Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayınladı. Halkın bayramını tebrik eden Berdimuhamedov, mübarek ramazan ayında tutulan oruçların, kılınan namazların ve yapılan ibadetlerin Allah katında kabul olmasını diledi.
Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'in Pervomay İlçe Kaymakamlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü, bayram namazının Cumhurbaşkanlığı ve hükümet binasının önündeki meydanda kılınması için gerekli tedbirleri aldı.
Şafak vaktinde, eski meydana çıkan Mihail Frunze, Kasım Tınıstanov, Çui ve İvan Panfilov caddeleri trafiğe kapatıldı.
Vatandaşlar, bayram namazını kılmak için yerel saatle 05.00'te toplanmaya başladı.
Namaz kılmaya gelenler, güvenlik ekiplerince tek tek aranarak alana alındı.
Meydanı ve etrafındaki sokakları dolduran vatandaşlar, yanlarında getirdikleri seccadelerini meydana, ara sokaklara ve çimenlere serdi.
Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Bakanlar Kurulu Başkanı Akılbek Caparov da cemaatle saf tuttu.
Müftü Zamir Rakiyev, vaazının ardından bayram namazını kıldırdı.
Bayram namazı dolayısıyla düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim okundu ve dualar edildi.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Ramazan Bayramı dolayısıyla camileri dolduran vatandaşlar namazlarını kılarak dua etti. Başkent Lefkoşa'da bayram namazı için Müslümanlar sabahın erken saatlerinde kentteki camileri doldurdu.
Başkentteki Ebu Bekir Es Sıddık Camisi'ne giden Kıbrıslılar, bayram namazını cemaatle kıldıktan sonra toplu dua etti. Bayram namazını burada kılan KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, çıkışta gazetecilere yaptığı açıklamada, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve ana vatan Türkiye'deki kardeşlerimizin ve tüm İslam aleminin mübarek Ramazan Bayramı'nı kutluyorum. Bayramın hayırlara vesile olmasını yürekten temenni ediyorum." dedi.
Yaklaşık 120 bin Müslüman, Ramazan Bayramı namazı için sabah saatlerinde İslam dininin en kutsal üçüncü mekanı Mescid-i Aksa'da saf tuttu.
Sabah saatlerinden itibaren her yaştan Filistinli ve Müslüman, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da namaz kılmak için yola koyuldu.
Mescid-i Aksa'nın bulunduğu Eski Şehir bölgesi bayram namazı nedeniyle yaya ve araç trafiğine sahne oldu. Cemaat, Aksa'nın kapılarında oluşan izdiham sırasında tekbirler ve salavatlar getirerek dualar etti.
Kazaklar, Ramazan Bayramı namazını kılmak amacıyla sabahın erken saatlerinde camileri doldurdu. Başmüftü Nauryzbay Taganuly da bayram namazını kılmak için Astana’daki Büyük Cami’de saf tuttu. Bayram dolayısıyla geleneksel Kazak çadırlarının kurulduğu cami avlularında renkli etkinlikler düzenleniyor. Aynı sofranın etrafında bir araya gelen Kazaklar, “Aytın kabul olsun.” diyerek bayramlaşıyor.
Rusya'nın başkenti Moskova'da camilere sığmayan binlerce Müslüman, Ramazan Bayramı namazını sokaklarda kıldı. Sabahın erken saatlerinden itibaren Moskova Merkez Camisi başta olmak üzere başkentteki Anıt Camisi ve Tarihi Cami'ye Müslümanlar akın etti.
Moskova bölgesinde 30'dan fazla noktada bayram namazının kılınması için özel alan hazırlandı. Başkentteki camilerde namaz kılmak isteyenler, çevredeki metro istasyonları ve caddelerde yoğunluk oluşturdu.
Gümülcine ve İskeçe'de yaşayan Türkler, Ramazan Bayramı namazını kılmak için camilere akın etti. Gümülcine'de başta Serdar Cami ve Eski Cami olmak üzere tüm camiler bayram namazı için gelen soydaşlarla doldu. Cemaat, bayram namazını kıldıktan sonra okunan hutbe ve duanın ardından birbirleriyle bayramlaştı.
Avusturya’nın başkenti Viyana’da sabahın erken saatlerinde Avusturya Türk Kültür Sosyal Yardımlaşma Derneği (ATİB) Merkez Camisi'nde, Türkiye’nin Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun ve Viyana Başkonsolosu Cafer Mert Özmert de vatandaşlarla birlikte bayram namazını kıldı. Daha sonra verilen hutbede birlik ve beraberlik mesajının yanı sıra küslüklerin giderilmesi, anlayış ve hoşgörünün yaygınlaştırılması temennisinde bulunuldu.
Fransa’nın başkenti Paris'te 1922-1926 yıllarında inşa edilen tarihi Ulu Cami'ye erken saatte akın eden Müslümanlar bayram namazını kılmak için saf tuttu. Polis caminin etrafında güvenlik tedbirleri aldı. Erkek cemaatin yanı sıra kalabalık kadın cemaatinin de iştirak ettiği bayram namazına çocuklu aileler de katıldı. Cemaatin kalabalık olmasıyla bayram namazı birkaç defa kılındı.
Hollanda’nın Schiedam kentindeki yüzlerce Müslüman İslam Toplumu Milli Görüş Güney Hollanda Bölgesine (IGMG GH) bağlı Yıldız İslam Merkezinde bayram namazı kılmak için toplandı.
Müslümanlar namaz sonrası bayramlaştı. Namazın ardından lokum, bisküvi ve içecek ikram edildi.
İsviçre genelinde Müslümanlar, Ramazan Bayramı namazını eda etmek için camileri doldurdu. Türkiye'nin BM Cenevre Ofisi Nezdinde Daimi Temsilcisi Büyükelçi Güven Begeç, Cenevre'de yaşayan çok sayıda Türk ve diğer ülke vatandaşları, Müslüman Cemaati Vakfı Camisi'nde namazı eda etti.
Ürdün'de Ramazan Bayramı namazı dolayısıyla okunan hutbede Mescid-i Aksa'ya destek vurgusu öne çıktı. Bayram namazını kılmak isteyen Ürdünlüler, başkent Amman'daki El-Hüseyin Gençlik ve Spor Kompleksi'nde bir araya geldi. Ürdün Vakıflar Bakanı Muhammed el-Halayile burada okuduğu hutbede, "Kudüs halkının hatırlanması, Mescid-i Aksa'nın unutulmaması ve Kudüslülerin sabrı için dua edilmesini" istedi. Halayile, "Mübarek bayram gününde Mescid-i Aksamızı unutmayalım. Oradaki Kudüslü kardeşlerimiz için dua edelim ki Cenab-ı Hak onları orada sabit kılsın ve onlara sağlam bir zafer versin." ifadelerini kullandı.
Başkent Roma'daki farklı milletlerden Müslümanlar, Roma Büyük Camisi'nde bir araya geldi. Bayram namazı için birlikte saf tutan binlerce inanan, namazın ardından birbiriyle bayramlaştı. Roma dışından gelenlerin Büyük Cami önünde fotoğraf çektirdikleri görüldü.
Roma dışında Milano, Napoli, Floransa gibi farklı kentlerde de bayram namazı eda edildi.
Akdeniz'deki ada ülkesi Malta'da da Türk vatandaşları ve Müslümanlar bayram namazı için Marsa'daki Türk Şehitliği'nde bir araya geldi. Yaklaşık 600 kişinin katıldığı bayram namazını Diyanet İşleri Başkanlığı Beyoğlu Müftülüğü Murakıbı Edip Akyol kıldırdı. Türkiye'nin Valetta Büyükelçisi Erdeniz Şen de inananlarla birlikte saf tutarken, daha sonra bayramlaşmaya geçildi.
Bugünkü bayram namazıyla, yaklaşık yarım asır sonra Malta'daki Türk Şehitliği'nde bayram namazının kılındı.