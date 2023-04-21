Ramazan Bayramı dünyanın dört bir yanında kutlanıyor: Arnavutluk'tan Rusya'ya bayram kareleri

Bayram namazının ardından ülkenin kalkınması, refah ve huzur, tüm dünyada barış ve istikrar olması için dua edildi.

Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov, Ramazan Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayınladı. Halkın bayramını tebrik eden Berdimuhamedov, mübarek ramazan ayında tutulan oruçların, kılınan namazların ve yapılan ibadetlerin Allah katında kabul olmasını diledi.