Refah operasyonunun bedeli: Çocuklar yetersiz beslenmeden ölüyor
Gazze'nin güneyinde kıtlık koşulları derinleşirken, İsrail birliklerinin sınır kenti Refah'ta yürüttükleri kara operasyonu insani yardımların önünü kesmeye devam ediyor. Gazze'de en az 30 çocuk, yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybetti. Gazze'nin kuzeyi yakın zamana kadar gıda ve tıbbi bakım sıkıntısının en yoğun olduğu bölge olarak biliniyordu. Mayıs ayında İsrail birliklerinin Refah'a gelişi, bölgedeki korkunç kıtlık riski hesabını değiştirdi. UNICEF yetkilileri, "Refah'ta devam eden saldırılar çocuklar için bir felaket" açıklamasında bulundu.
1 MİLYON FİLİSTİNLİ GÖÇ ETTİ
İsrail ordusu haftalardır Gazze'nin güneyindeki sınır kenti Refah'a yönelik kara saldırısı yürütüyor. Bu saldırılar sırasında sınır kapıları yardım geçişine kapatıldı ve Refah'a sığınan yaklaşık 1 milyon sivil tekrar göçe zorlandı.
Geçtiğimiz hafta, 7 aylık Filistinli bir çocuğun yetersiz beslenmeden hayatını kaybetmesi Gazze'de hızla derinleşen bir krize dair dünya çapında yankıya neden oldu.