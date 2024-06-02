Refah operasyonunun bedeli: Çocuklar yetersiz beslenmeden ölüyor

Gazze'nin güneyinde kıtlık koşulları derinleşirken, İsrail birliklerinin sınır kenti Refah'ta yürüttükleri kara operasyonu insani yardımların önünü kesmeye devam ediyor. Gazze'de en az 30 çocuk, yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybetti. Gazze'nin kuzeyi yakın zamana kadar gıda ve tıbbi bakım sıkıntısının en yoğun olduğu bölge olarak biliniyordu. Mayıs ayında İsrail birliklerinin Refah'a gelişi, bölgedeki korkunç kıtlık riski hesabını değiştirdi. UNICEF yetkilileri, "Refah'ta devam eden saldırılar çocuklar için bir felaket" açıklamasında bulundu.

Refah operasyonunun bedeli: Çocuklar yetersiz beslenmeden ölüyor - 1

1 MİLYON FİLİSTİNLİ GÖÇ ETTİ

İsrail ordusu haftalardır Gazze'nin güneyindeki sınır kenti Refah'a yönelik kara saldırısı yürütüyor. Bu saldırılar sırasında sınır kapıları yardım geçişine kapatıldı ve Refah'a sığınan yaklaşık 1 milyon sivil tekrar göçe zorlandı.

Geçtiğimiz hafta, 7 aylık Filistinli bir çocuğun yetersiz beslenmeden hayatını kaybetmesi Gazze'de hızla derinleşen bir krize dair dünya çapında yankıya neden oldu.

DÜNYA HABERLERİ

Refah operasyonunun bedeli: Çocuklar yetersiz beslenmeden ölüyor - 2

30 ÇOCUK YETERSİZ BESLENMEDEN ÖLDÜ

Gazze'de en az 30 çocuk, yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybetti. Kayıtlara geçen 30 çocuk ölümünün neredeyse tamamı uzun süre yardım ulaşmayan Gazze'nin kuzey bölgesinde gerçekleşti.

Refah operasyonunun bedeli: Çocuklar yetersiz beslenmeden ölüyor - 3

KUZEY VE GÜNEY ARASINDA DENGELER DEĞİŞTİ

Gazze'nin kuzeyi yakın zamana kadar gıda ve tıbbi bakım sıkıntısının en yoğun olduğu bölge olarak biliniyordu.

Mayıs ayında İsrail birliklerinin Refah'a gelişi, bölgedeki korkunç kıtlık riski hesabını değiştirdi.

Refah operasyonunun bedeli: Çocuklar yetersiz beslenmeden ölüyor - 4

3 BİN ÇOCUK YETERSİZ BESLENMEYLE MÜCADELE EDİYOR

UNICEF'in Filistin iletişim şefi Jonathan Crickx, "Refah'ta devam eden durum çocuklar için bir felaket" açıklamasında bulundu.

Çocuklar arasındaki yetersiz beslenme sorununu çözmek için kullanılan gıdalar olmak üzere beslenme malzemeleri dağıtılamazsa, akut yetersiz beslenme sorunu yaşayan 3 binden fazla çocuğun tedavisi kesintiye uğrayacak.

Refah operasyonunun bedeli: Çocuklar yetersiz beslenmeden ölüyor - 5

ÇOCUKLARIN YÜZDE 85'İ GÜN BOYUNCA HİÇBİR ŞEY YEMİYOR

Gazze'de beş yaşın altındaki çocukların çoğu bütün günlerini hiçbir şey yemeden geçiriyor. Dünya Sağlık Örgütü sözcüsü Margaret Harris, mayıs ayında üç gün boyunca gıda erişimini inceleyen bir anketin, katılımcıların yüzde 85'inin en az bir günü yiyeceksiz geçirdiğini ortaya çıkardığını söyledi.

Refah operasyonunun bedeli: Çocuklar yetersiz beslenmeden ölüyor - 6

BM rakamlarına göre, Gazze'ye girişi sağlanan insani yardım miktarı, Refah operasyonunun başladığı 7 Mayıs'tan bu yana üçte iki oranında azaldı.

Refah operasyonunun bedeli: Çocuklar yetersiz beslenmeden ölüyor - 7

ÇOCUKLAR SOKAKLARDA ÖLÜYOR

Aralarında Sınır Tanımayan Doktorlar, Oxfam ve Save the Children'ın da bulunduğu gruplar ortak bir bildiride, "açlık, hastalık ve tıbbi yardımın reddedilmesi nedeniyle ölümlerin hızlanmasından" korktuklarını bildirdi.

Dünya çapındaki benzer krizlerde, UNICEF yetkililerinin aktardığına göre çocuklar genellikle hastanelerde yetersiz beslenme ve susuzluktan ölmüyor; evde, sokakta veya sığındıkları yerlerde ölüyor.

Refah operasyonunun bedeli: Çocuklar yetersiz beslenmeden ölüyor - 8

Bu, yetersiz beslenme nedeniyle rapor edilen çocuk ölümlerinin toplam sayının yalnızca bir kısmını gösterdiği anlamına geliyor.

Gazze'de de yetersiz beslenmeden etkilenen ve bildirilen rakamlarda temsil edilmeyen önemli sayıda çocuğun bulunduğuna dair endişeler giderek artıyor.

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