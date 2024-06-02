Refah operasyonunun bedeli: Çocuklar yetersiz beslenmeden ölüyor

1 MİLYON FİLİSTİNLİ GÖÇ ETTİ

İsrail ordusu haftalardır Gazze'nin güneyindeki sınır kenti Refah'a yönelik kara saldırısı yürütüyor. Bu saldırılar sırasında sınır kapıları yardım geçişine kapatıldı ve Refah'a sığınan yaklaşık 1 milyon sivil tekrar göçe zorlandı.

Geçtiğimiz hafta, 7 aylık Filistinli bir çocuğun yetersiz beslenmeden hayatını kaybetmesi Gazze'de hızla derinleşen bir krize dair dünya çapında yankıya neden oldu.