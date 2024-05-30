Refah'ta son durum | İsrail, Gazze'nin Mısır sınırını tamamen ele geçirdi
İsrail ordusu Gazze Şeridi ile Mısır arasında 14 kilometre uzunluğundaki "Philadelphi Koridoru"nun operasyonel kontrolünü ele geçirdi. Bu işgal ile birlikte İsrail, Filistin topraklarının "tüm kara sınırları üzerinde" tam yetki sahibi olmuş oldu. Gazze Şeridi'nin güney ucundaki Mısır sınırı, Filistin topraklarında İsrail'in doğrudan kontrol etmediği tek kara sınırıydı.
İsrail kuvvetlerinin Gazze Şeridi ile Mısır arasında sınırdaki tampon bölgenin kontrolünü ele geçirdiği ve böylece İsrail'e Filistin topraklarının tüm kara sınırı üzerinde etkili yetki verildiği belirtildi.