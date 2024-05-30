Refah'ta son durum | İsrail, Gazze'nin Mısır sınırını tamamen ele geçirdi

TÜM KARA SINIRLARI İSRAİL KONTROLÜNDE

İsrail ordusu, Gazze Şeridi ile Mısır arasındaki tüm sınır ve tampon bölgenin kontrolü ele geçirilerek tam hakimiyet sağlandığını açıkladı. Açıklamada bununla birlikte İsrail'in, Filistin topraklarının "tüm kara sınırları üzerinde" tam yetki sahibi olduğu belirtildi.