Regl olduğu için kulübede kalmaya zorlanan kız çocuğu hayatını kaybetti

7 BİNDEN FAZLA KULÜBE YIKILDI

Chhaupadi'ye karşı 25 yıldır mücadele veren Pashupati Kunwar, "Parwati'nin ölümünden sonra bölgedeki 7 binden fazla regl kulübesini yıktık. İnsanlar adet kanaması ve yasalar hakkında bilgi sahii olmaya başladı. Sonra birden Covid pandemisi geldi ve tüm odak Covid'e kaydı. İnsanlar yine regl kulübelerini yeniden inşa etmeye ya da bir barakada kalmaya başladı. Covid'den sonra chhaupadi ile ilgili hiçbir program ya da kampanya yapılmadı. İnsanlar bu konu hakkında konuşmayı neredeyse bıraktı." diye konuştu.