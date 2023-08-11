Regl olduğu için kulübede kalmaya zorlanan kız çocuğu hayatını kaybetti
Nepal'de son 3 yıldır yasadışı olan chhaupadi uygulaması nedeniyle 16 yaşındaki Anita Chand adlı kız çocuğu hayatını kaybetti. Chandi, regl olan kadınların ve kız çocuklarının bir kulübede kalmaya zorlandığı çağ dışı uygulamanın onlarca kurbanından biri oldu. Ülkede çok sayıda yetkili ve aktivist, chhaupadi ile mücadele etmeye devam ettiklerini belirterek hükümetten destek istedi.
Nepal'de 16 yaşındaki bir kız çocuğu, adet gören kadınların evlerinin dışındaki kulübelerde kalmaya zorlandığı yasadışı chhaupadi uygulaması sonucu hayatını kaybetti.