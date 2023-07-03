Rehber köpek ebelik yaptı: Doğum servisinde bir ilk
Eğitimli bir rehber köpek, İngiltere'de bir hastanenin doğum servisine girmesine izin verilen ilk köpek oldu. İki yaşındaki Belle, sahibi Amee Tompkins'e bebeği Olly'nin doğumu sırasında yardım etti. Otizmli olan ve anksiyeteden muzdarip Tomkins, Belle'nin yanında olmasının kendisini sakinleştirdiğini söyledi.
Staffordshire bull terrier cinsi Belle adlı dişi köpek, İngiltere’de yer alan Milton Keynes Üniversite Hastanesi'ndeki doğum sırasında sahibi Amee Tompkins'e yardımcı oldu.