Rehber köpek ebelik yaptı: Doğum servisinde bir ilk

Tomkins, Belle’in, kendisinin stresli ya da acı içinde olduğunu fark ettiğinde, ihtiyaç duyduğu desteği vermek için yanına uzandığını söyledi. Tomkins, "Belle, etrafımda her şey olup biterken bana odaklanabileceğim başka bir şey verdi. Belle ile gurur duyuyorum ve umarım benim deneyimim onun cinsine yönelik olumsuz algıları değiştirir. O çok sakin ve sevimli bir köpek ve tüm bu takdiri hak ediyor.” diye konuştu.



