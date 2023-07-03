Rehber köpek ebelik yaptı: Doğum servisinde bir ilk

Eğitimli bir rehber köpek, İngiltere'de bir hastanenin doğum servisine girmesine izin verilen ilk köpek oldu. İki yaşındaki Belle, sahibi Amee Tompkins'e bebeği Olly'nin doğumu sırasında yardım etti. Otizmli olan ve anksiyeteden muzdarip Tomkins, Belle'nin yanında olmasının kendisini sakinleştirdiğini söyledi.

Rehber köpek ebelik yaptı: Doğum servisinde bir ilk - 1

Staffordshire bull terrier cinsi Belle adlı dişi köpek, İngiltere’de yer alan Milton Keynes Üniversite Hastanesi'ndeki doğum sırasında sahibi Amee Tompkins'e yardımcı oldu.

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Rehber köpek ebelik yaptı: Doğum servisinde bir ilk - 2

BBC'ye konuşan otizmli ve uzun bir anksiyete geçmişi olan Tompkins, "Aylarca evden çıkamadım, hatta markete ya da doktora gitmek için bile..." diyerek, Belle’nin hayatına girişiyle bu durumun değiştiğini söyledi. 

Rehber köpek ebelik yaptı: Doğum servisinde bir ilk - 3

EBE, TAVSİYE ETTİ

İki yaşındaki Belle, sezaryen sonrasında ambulansta, yoğun bakımda ve doğumhanede Tompkins'in yanındaydı. Bir ebe, köpeğin hamileliği sırasında sahibine ne kadar faydalı olduğunu gördükten sonra Belle'in koğuşa girmesine izin verilmesini önerdi.

Rehber köpek ebelik yaptı: Doğum servisinde bir ilk - 4

Bununla birlikte Tompkins, Belle'in doğum servisine girmesine izin verilmeden önce bir risk değerlendirmesinden geçmesi gerektiğini söyledi. Değerlendirmede Belle'in kalabalık hastane koğuşuyla başa çıkabileceği ve sahibinin acı çekmesine nasıl tepki vereceği kontrol edildi.

Rehber köpek ebelik yaptı: Doğum servisinde bir ilk - 5

"ONA HAYRAN KALDILAR"

Tomkins, “Belle tüm testleri geçti. Hastane personeli ona hayran kaldı.” diye konuştu.

Rehber köpek ebelik yaptı: Doğum servisinde bir ilk - 6

Tomkins, Belle’in, kendisinin stresli ya da acı içinde olduğunu fark ettiğinde, ihtiyaç duyduğu desteği vermek için yanına uzandığını söyledi. Tomkins, "Belle, etrafımda her şey olup biterken bana odaklanabileceğim başka bir şey verdi. Belle ile gurur duyuyorum ve umarım benim deneyimim onun cinsine yönelik olumsuz algıları değiştirir. O çok sakin ve sevimli bir köpek ve tüm bu takdiri hak ediyor.” diye konuştu.

Rehber köpek ebelik yaptı: Doğum servisinde bir ilk - 7

Milton Keynes Üniversite Hastanesi bölüm şef ebesi Melissa Davis ise konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Rehber köpek ebelik yaptı: Doğum servisinde bir ilk - 8

"Belle'in doğum ünitesinde geçirdiği süre boyunca, Tomkins'in yanında olması önemliydi. "Gerçekten bireyselleştirilmiş bakım sağlayabilmek bir ayrıcalıktır ve bunun Bayan Tomkins için ne kadar önemli olduğunun farkındayız. Olly ve ailesine gelecek için en iyi dileklerimizi sunuyoruz."

Rehber köpek ebelik yaptı: Doğum servisinde bir ilk - 9

YILIN EVCİL HAYVANI SEÇİLDİ

Öte yandan Belle, Tomkins'e sağladığı destek sayesinde bu yıl İngiltere'de düzenlenen bir yarışmada "Yılın evcil hayvanı" seçildi.

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